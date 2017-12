Hudson's Bay kiest voor goedkopere merken

Dat zegt directeur Edo Beukema van de Canadese keten tegen het Financieel Dagblad. "Klanten vinden de prijzen aan de hoge kant. We missen merken met lagere aanvangsprijzen. Dat is een van de dingen die we vanaf januari gaan veranderen."



Hudson's Bay benadrukt dat het geenszins van plan is te stoppen in Nederland. Ook gaat het bedrijf niet op de schop in Nederland. In Amsterdam opende in september de eerste Nederlandse vestiging van het warenhuis. Het plan was toen om uiteindelijk twintig filialen hier te openen.



