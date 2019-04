Houtzaagmolen De Otter heeft nieuwe eigenaar

Rijke geschiedenis

"De Gouden Eeuw is letterlijk hier gestart. Er ligt op deze plek een rijke geschiedenis. Die verhalen willen we vertellen, in combinatie met de mogelijkheid een kijkje te nemen in de molen." Sinds enkele maanden zaagt de Otter weer. Mensink: "Het zal nooit meer een productiemolen worden, maar demonstraties kunnen wel worden gegeven."



Voor de financiering van de plannen werkt de nieuwe eigenaar samen met de Triodos Bank. "Daar zijn we erg blij mee," zegt Mensink. "Triodos is onder meer actief op de Zaanse Schans, dus de bank heeft veel kennis in huis over cultureel erfgoed. Samen willen we een toekomstbestendige plek maken voor deze rijke Amsterdamse historie."



