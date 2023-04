Houtje-touwtjeplein met zielloos paleis: waarom lukt het niet de Dam allure te geven?

Het Parijse Place de la Concorde, het Romeinse Piazza San Pietro of de Brusselse Grote Markt: terwijl in internationale steden de allure van de centrale pleinen afspat, is in Amsterdam de grandeur ver te zoeken. Hoe komt dat? Een korte serie, vandaag: de Dam.

Een toerist zal toch even met de ogen knipperen als hij is aangekomen op het ‘historic centre of town’. Is dit het nou? Best klein, om te beginnen, en overweldigend noch charmant. De gebouwen zijn troosteloos en al helemaal dat gigantische, sobere blok dat het plein overheerst. Je hoort het de Fransen en Spanjaarden al denken: ‘Noemen ze dit in Holland een paleis?’

Een nationaal monument verdient een centrale plek op een plein van drie, vier keer zo groot. Eigenlijk bestaat de Dam ook uit twee pleinen, gescheiden door een hoop verkeer. Of beter: een chaos van trams, voetgangers, fietsers en een rij stilstaande auto’s op weg naar een parkeergarage even verderop.

Verder: toeristen in de rij voor Madame Tussauds, tot om de hoek. Blowers aan de voet van het Monument die hebben gelezen over de jaren zestig. De levendigheid moet komen van enkele menselijke standbeelden, acrobaten of misschien een betoging tegen groot of klein onrecht.

Kortom, de Dam moet een grote teleurstelling zijn. Of je moet een voorliefde voor duiven hebben, of net zin in een hotdog.

Beeld Jakob van Vliet

Natuurlijk zal een bezoek aan de Dam een weekendje Amsterdam niet verpesten. Daarvoor heeft de stad te veel ander moois en bijzonders te bieden, om te beginnen de grachtengordel. Maar bedenk dan: zelfs Venetië heeft óók nog het Piazza San Marco.

Houtje-touwtjeplein

De Dam is het hart van de stad waar geen Amsterdammer voor zijn lol komt. Je komt erlangs, ergens op weg naartoe, maar blijven plakken doe je niet. “In het ideale geval is een plein een verblijfsruimte en heeft het een verkeersfunctie,” zegt stadshistoricus Tim Verlaan, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. “Op beide vlakken is de Dam het net niet. Het is geen plek waar je even lekker gaat zitten, en als je er als fietser dwars overheen wilt, rammel je door elkaar door de keien.”

“De Dam is vooral een wachtkamer van toeristen,” zegt auteur en Amsterdamkenner Fred Feddes. “Maar als Amsterdammer klagen over de Dam – dat kent een lange traditie. Dat deed men honderd jaar geleden ook al.”

Beeld Jakob van Vliet

Een les recente geschiedenis. De Dam in de vorm zoals wij die kennen ontstond pas aan het begin van de 20ste eeuw. “Het is een soort houtje-touwtjeplein,” zegt Feddes, die de geschiedenis van de Dam gedetailleerd beschreef in zijn boeken De Dam en 1000 jaar Amsterdam. “Pas begin 20ste eeuw werd het een eenheid.”

Ook de grote architecten hadden al weinig vertrouwen in een fraaie toekomst voor de Dam. Berlage oordeelde in 1883 dat er weinig aan deugde: het plein was niet schilderachtig en evenmin monumentaal.

Om de Dam te verruimen werden de vismarkt en het Commandantshuis gesloopt. Zo ontstond een grote open ruimte aan de oostkant van het plein. In 1909 werd de Bijenkorf voltooid en in 1917 Peek & Cloppenburg schuin aan de overkant. Tussen beide gebouwen in bleef een gat over.

De Dam, circa 1917, het jaar dat de Peek & Cloppenburg werd voltooid. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Een internationaal consortium meldde zich in 1913 om hier een enorm hotel te bouwen, dat de hele oostkant zou beslaan. De werkzaamheden begonnen, honderden heipalen gingen de grond in – en de initiators gingen failliet. Ruim een decennium lag de bouw stil.

Ondertussen liep de bouwput onder water: die veranderde in een modderpoel, omringd door een houten schutting. Een stinkpoel, ‘een eldorado voor ratten, kikkers en muggen’. Amsterdammers ondergingen het met een gelaten gêne, niet-Amsterdammers maakten zich er vrolijk over.

De correspondent van een krant in Nederlands-Indië beschreef ‘het moeras’ op de Dam en hij prees de raadslieden die al die tijd niets hadden gedaan: ‘Zij behielden dit prehistorisch natuurmonument.’

Modehuis C&A bood aan op die plek te gaan bouwen, maar dat liep vast op weerstand, omdat ‘er al meer dan genoeg broeken- en jassenpaleizen aan den Dam staan.’ En zo modderde de Dam verder. In 1922 schreef vakblad Bouwwereld: ‘De Dam is reddeloos verloren, voor goed bedorven.’

Zielloos paleis

Tegen de tijd van het 650-jarig bestaan van Amsterdam, in 1925, werd het allemaal te gênant en koos de raad voor een tijdelijk plantsoen. De bouwput werd gevuld met 8000 kuub zand en daarbovenop werd een tuin in Engelse stijl aangelegd. Auteur Feddes: “Dat plantsoen heeft er vervolgens zo lang gelegen dat er volwassen populieren groeiden.”

Na de oorlog nam hotel Krasnapolsky, destijds nog gelegen in de Warmoesstraat, buurman en hotel Polman over, zodat het Kras eindelijk een eigen chique entree aan de Dam had. Wel nog met dat plantsoen, ook wel ‘het onnoozel tuintje’ genoemd, voor de deur.

Hotel Krasnapolsky, gezien vanaf de hoek van de Beursstraat, november 1952. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Na een korte concurrentiestrijd tussen Den Haag en Amsterdam koos de regering na de Tweede Wereldoorlog voor een nationaal monument op de Dam. Het monument werd op 4 mei 1956 ingehuldigd. Zo kreeg de oostzijde van de Dam de vorm zoals we die nu kennen.

Feddes: “Het stadsbestuur wist eindeloos lang niet wat ze met de Dam moesten doen. Het monument was eigenlijk een soort verlossing.”

“Als je het vergelijkt met Brussel en Milaan is het wel een mislukt plein. Maar er valt niet zo gek veel meer aan te veranderen. Alleen al door het Paleis. Dat staat er indrukwekkend te wezen, maar voor de stad zit er geen leven in.”

Het zorgt ook voor een zielloze sfeer op het plein. Verlaan: “Dat komt vooral door het gesloten karakter van het Paleis. Het is destijds gebouwd om grandeur uit te stralen. Maar dat was de zeventiende eeuw. Nu is het een gesloten, massief gebouw.”

Beeld Jakob van Vliet

Stadhuis op de Dam?

Aan de overkant is het al niet veel beter. Verlaan: “Daar heeft Krasnapolsky ook een exclusief karakter waar Amsterdammers niet graag komen. Er is ook maar één plek met ruimte voor horeca. Dat is een matig gebouw, dat is ontworpen door – geen grap – Cees Dam, die ook de Stopera heeft ontworpen, en waar je 7 euro voor een vaasje betaalt.”

Wat is de oplossing? Verlaan: “Door over het Paleis tegen het koningshuis te zeggen: ‘Dit gebouw is weer van ons’, en er weer een publieksfunctie aan te geven. Als mensen in- en uitlopen, dan wordt het plein vanzelf aantrekkelijker als verblijfsruimte. Ik zou er ook voor kiezen om het plein meer zitplaatsen te geven, vooral plekken waar je naar andere mensen kunt kijken. Want dat is de nummer 1-activiteit van mensen op een plein. Naar andere mensen kijken.”

Al ziet hij zelf al meteen een groot bezwaar. “De Dam is natuurlijk ook het plein dat in Nederland symbool staat voor de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het is één dag per jaar een sacrale plek, en dat verhoudt zich moeilijk tot de functie van verblijfsruimte.”

Volgens Feddes is het geen oplossing om van het Paleis weer een stadhuis te maken. “Dat zou het gebouw niet ten goede komen. Een stadhuis heeft heel veel kantoren nodig en daar passen er niet zo veel in. Je kunt het voor ceremoniële doeleinden gebruiken, maar dat gebeurt al.”

Beeld Jakob van Vliet

Bijenkorffile

Wel oppert Feddes om Madame Tussauds en Ripley’s naar een andere plek in de stad te verhuizen. “Dan verplaats je meteen die toeristenstroom uit het centrum. In hun plaats zou bijvoorbeeld het Amsterdam Museum kunnen komen. Dan zouden die panden in elk geval een bestemming hebben die veel meer met Amsterdam te maken heeft.”

Volgens Verlaan is het een goed begin om de stoplichten weg te halen. “Maak er een gedeelde verkeersruimte van, zoals het gebied achter Centraal Station. Dat creëert ook weer ontmoeting en interactie. Bovendien fietsen Amsterdammers toch altijd door rood.”

De file voor de Bijenkorf moet blijven. Die hoort volgens Verlaan bij de Dam. “Het is geen goed idee om een stad helemaal autoluw te maken. De chaos van auto’s hoort erbij, een stad mag ook een beetje rommelig zijn. Anders wordt het een soort Disneyland.”

Conclusie: misschien is het nog het beste om de Dam maar gewoon te accepteren zoals hij is. In de woorden van Feddes: “Het is absoluut een lelijk plein, maar het is wel ons lelijke plein.”

Het Paleis, de boosdoener, in de schilderkunst Het stadhuis op de Dam, het latere Paleis, is gebouwd tussen 1648 en 1665, en werd ingewijd in 1655. Amsterdamkenner Fred Feddes noemt het opvallend dat veel schilders, zoals Jacob van Ruisdael en Meindert Hobbema, in die periode in de buurt van de Dam woonden of werkten, maar dat geen van allen het nieuwe gebouw ooit heeft afgebeeld, met Jan van der Heyden als uitzondering.” “Waarschijnlijk omdat ze ervan baalden dat een heel levendig buurtje is gesloopt om één zo’n gebouw neer te zetten. Als je dat nu zou doen, zou de pleuris uitbreken. Maar toen was dat om het achtste wereldwonder te bouwen.” Rembrandt bijvoorbeeld heeft wel een tekening gemaakt van de Nieuwezijds Voorburgwal, letterlijk met zijn rug naar het nieuwe stadhuis. “Het is een beetje hineininterpretieren dat het een protest was, maar opvallend is het wel. Hij heeft ook een tekening gemaakt van het oude, afgebrande stadhuis, terwijl het nieuwe, dat al in aanbouw was, daar een stukje naast stond. Dat lijkt toch echt wel een protest.”