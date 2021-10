Houthavens krijgt in 2023 bioscoop met 12 zalen

Filmliefhebbers kunnen naar verwachting vanaf begin 2023 een bezoek brengen aan de bioscoop in de Houthavens Beeld Heren2

De bioscoop, die nog geen officiële naam heeft, moet volgens ontwikkelaar Heren2 een cultureel gat vullen in de woonwijk en is tevens bedoeld voor toekomstige bewoners van de geplande wijk Haven-Stad. “Juist op deze plek in Amsterdam is er wat cultuur betreft nog wat leegte,” aldus een projectmanager van het bedrijf.

Pal naast de bestemde plek staat een grote parkeergarage, die de bioscoop goed bereikbaar moet maken. Met twaalf zalen kan het pand zich meten met grote bioscopen Pathé de Munt (dertien zalen) en Pathé Arena (veertien zalen). “Het wordt echt een volwaardige bioscoop, die hopelijk mensen uit de wijk, maar ook uit de Baarsjes, Bos en Lommer en Nieuw-West gaat aantrekken.”

Naast de bioscoop, komt er op de plek van de verleende vergunning ook een multifunctioneel gebouw met een nog in te vullen bestemming. Mogelijk komen daar horeca en kantoorruimtes.

Behalve in de Houthavens, krijgt Amsterdam er nog een bioscoop bij: in Nieuw-West opent in 2025 een filmhuis met vijf zalen.