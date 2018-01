Housing First boekt nu ook succes met dakloze gezinnen

Bijna driehonderd dakloze gezinnen in Amsterdam hebben vorig jaar gebruikgemaakt van de noodopvang. Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van 2016, toen 217 dakloze gezinnen werden opgevangen. Dakloosheid onder gezinnen neemt elk jaar toe.



Sinds medio vorig jaar hebben 25 dakloze gezinnen via het project Housing First eerst een woning gekregen, en vervolgens intensieve begeleiding om aan hun problemen te werken. Dit pilotproject slaat zo goed aan dat zorginstelling HVO-Querido en het Leger des Heils het graag uitbreiden.



Gescreend

Housing First is ruim tien jaar geleden gestart voor alleenstaande dakloze mannen. Het werd bij deze groep zo'n succes dat vorig jaar is besloten ook dakloze alleenstaande moeders (en soms vaders) met hun kinderen een woning aan te bieden via Housing First.



De gezinnen, die door de GGD zijn gescreend, kwamen in kindvriendelijke wijken met speeltuin of school in de omgeving te wonen. Ze zijn verdeeld over de stad en krijgen gemiddeld vier uur per week begeleiding.