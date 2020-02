Bezoekers van het housefeest No Art konden zaterdag wel op een heel bijzondere plek dansen, namelijk in de Waalse Kerk. Fotograaf Amaury Miller was erbij om ze vast te leggen.

Voor extra sfeer in de kerk ging de housemuziek even uit en trad er tussendoor een kerkkoor op.

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller