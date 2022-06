House of cards-taferelen in Amsterdam Zuid

Stijn Nijssen (33) had zich de woensdagavond vast anders voorgesteld. De jonge en talentvolle VVD’er werd in stadsdeel Zuid ondervraagd waarom hij geschikt is als nieuwe bestuurder. De avond eindigde slecht voor hem toen hij hoorde dat negen van de vijftien commissieleden hem hier niet willen zien als bestuurder.

De stemming verliep anoniem, maar het was duidelijk dat GroenLinks, de PvdA en zijn eigen VVD het helemaal niet zien zitten dat hij in stadsdeel Zuid het coalitiebeleid komt uitvoeren. Geef ze eens ongelijk. Waarom moet een VVD’er plannen willen opvolgen die haaks staan op de VVD-ideologie? Nijssen erkende zelf ook dat het kiezen was tussen twee kwaden – aan de zijlijn staan of als VVD’er ‘accenten’ leggen op het akkoord.

Het was niet verrassend dat GroenLinksers zich die avond tegen Nijssen keerden. Leden waren vooraf al ontstemd dat zij in Zuid hun bestuursplek wegens ‘couleur locale’ moeten opgeven aan de VVD, terwijl de partij in Zuid even groot was geworden. Bovendien mogen GroenLinks-stadsdeelcommissieleden zelf bepalen of ze akkoord gaan met een bestuurder.

Bij de PvdA ligt dat net iets gevoeliger – de leden hebben vooraf hun zegen aan het coalitieakkoord gegeven en dus ook aan een VVD-bestuursplek. Dat ze zich nu toch tegen Nijssen keren is daarom vreemd: je zou verwachten dat de PvdA vooraf met de leden had afgestemd akkoord te gaan met de aanstelling om zo een valse start van het nieuwe stadsbestuur te voorkomen.

Nog zoiets politiek amateuristisch: de VVD dacht aanvankelijk in Zuid de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid te krijgen. Volgens partijvoorzitter van de VVD Paul Luijten was dit toegezegd door de partijvoorzitter van de PvdA, Toon Geenen. Volgens Geenen is er ‘ongetwijfeld’ wat contact geweest, maar hij zegt ‘formeel gezien’ geen rol erin gehad te hebben. Een vreemde situatie, want de onderhandelingen werden bij de PvdA gedaan door Moorman en Mbarki. Is Geenen hen voorbijgegaan?

De hele House of Cards-situatie in Zuid begint gênante vormen aan te nemen. VVD’ers zijn boos, de PvdA faalt, GroenLinks is boos, maar kan onverwachts de winnaar worden als zij alsnog een bestuurder mag afleveren in Zuid, waardoor D66 boos wordt omdat ze als enige coalitiepartij een bestuurder minder levert. Intussen zitten andere oppositiepartijen zich te verkneukelen – een VVD’er die in Zuid coalitiebeleid uitvoert is in de gemeenteraad vrij schieten.

De soap kan compleet worden als de gemeenteraad woensdag besluit Nijssen ‘gewoon’ aan te stellen. Reëler is dat hij zich terugtrekt. Heeft hij nog wel zin om dit te doen als er zoveel weerstand is en wil hij de komende jaren wel als een muppet van de centrale stad worden gezien? Met zijn terugtrekking kan de VVD zich ook weer richten op haar belangrijkste taak: goed oppositie voeren.

Dat verdient Amsterdam.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.