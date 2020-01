Hoteltoren Nhow: volgens hotello’s mag het vanaf nu wel een stukje minder

Hotel Nhow telt 650 kamers. Beeld ANP

Weer meer kamers erbij en: de hotelstop stel niks voor. De verwelkoming van het grootste hotel van Amsterdam, het 650 kamers tellende Nhow naast de Rai, leek vorige week weinig hartelijk te gaan. Het ‘Raihotel’, dit weekend epicentrum van de jaarlijkse Hotelnacht, is direct een symbool geworden. Niet alleen van hotelstad Amsterdam, maar ook van de volgens sommigen ongeremde bezoekersgroei in de hoofdstad.

Ook Nico Evers, bestuurslid van Horeca Nederland Amsterdam, heeft de laatdunkende opmerkingen gehoord. “Die reacties gaan eigenlijk over iets heel anders: dat het op sommige plekken in de hoofdstad heel druk is. Dat komt niet zozeer door hotels maar door Airbnb dat er de afgelopen jaren bij is gekomen. Dát heeft tot de wildgroei geleid. Hotels zorgen voor sociale cohesie, voldoen aan alle regels, bieden ook plek aan Amsterdammers. Dat hebben ze bij Airbnb helemaal niet.”

Stad op slot

Exact drie jaar geleden gooide het college de stad goeddeels op slot voor nieuwe hotels, nadat het 15 jaar lang de komst van nieuwe kamers had aangemoedigd. Daardoor ontstond ten onrechte het beeld dat het wel voorbij was met nieuwe hotels. Maar tientallen plannen, die al lang en breed in de koker zaten toen de hotelstop ging gelden, worden op dit moment nog in beton uitgevoerd.

Dat is goed voor de stad, vinden hotello’s. “Nhow is een prachtig iconisch gebouw,” zegt topman Alexander Kluit van Leonardo Hotels, “een hele mooie aanwinst voor de stad. Dit hotel sluit precies aan bij wat de stad nodig heeft en gaat zeker helpen kwalitatief goede, zakelijke business naar de stad te brengen. Het zal echt geen bachelor parties trekken.”

Topman Erik-Jan Ginjaar van Postillion Hotels, dat vorig jaar zijn hoteltoren opende bij het congrescentrum dat al eerder in de Kauwgomballenfabriek in Oost werd gevestigd, maakt zich geen grote zorgen over concurrentie van de nieuwkomer. “Ik gun Nhow het allerbeste. Rai wordt zo nog aantrekkelijker voor beurzen en congressen. In dat geval hebben ze meer hotelkamers nodig dan die 650 in Nhow. We zitten een metrohalte verderop. Wij ruiken de mooie tijden al.”

Vechten voor iedere kamer

Maar de hotelhausse van de afgelopen jaren laat zich in de branche meer en meer voelen. “Dit is de periode waarin we harken,” aldus Ginjaar. “Het is laagseizoen, dan vult de stad zich vanuit het centrum naar buiten toe. In Amsterdam Oost moeten we vechten voor iedere kamer die we hebben, spreekwoordelijk.”

Ook Leonardo Hotels, dat vorig jaar het 490 kamers tellende Leonardo Royal op Overamstel opende, voelt het overaanbod van kamers in en om de stad. “We beginnen de toename van het aantal hotels duidelijk te merken,” zegt topman Kluit. “Het is echt niet zo dat we eventjes de voordeur openzetten en de mensen binnenstromen, zoals sommige Amsterdammers denken. Dat heeft ook te maken met de druk van het alternatieve aanbod, groepshotels als Generator en Meininger, maar vooral Airbnb. Dat moet je allemaal optellen bij de nieuwe hotelkamers.”

Voor de rest van dit jaar maakt hij zich weinig zorgen. “2020 is een jaar waarin we profiteren van een aantal landelijke evenementen; Het songfestival, Formule 1, Sail, EK. Ook qua grote beurzen en congressen ziet het er goed uit. Maar 2021 is een jaar met heel wat minder hoogtepunten. Hoe ontwikkelt het zich dan? We beginnen wel te zien dat er problemen opdoemen.”

“De afgelopen jaren zijn er enorm veel kamers bijgekomen,” zegt horecavoorman Evers, zelf directeur van het in 2018 geopende Westcord Jakarta aan het IJ. “Nu in het laagseizoen zien we dagelijks dat daardoor de kamerbezetting bij hotels in en om Amsterdam sterk omlaag gaat. Dat heeft gevolgen voor de prijs en de winstgevendheid. Zo’n bouwstop is voor onze bestaande hotels prima, zodat we ook in de toekomst in deze periode bezetting en prijs op peil kunnen houden.”

Negatieve stadspromotie

Evers maakt zich wel zorgen over de negatieve stadspromotie die het gemeentebestuur met alle maatregelen tegen het hoteltoerisme over de stad afroept. “Dat Amsterdam denkt met een hogere toeristenbelasting (voor hotels en Airbnb -red) de bezoekersstroom te temperen geloof ik niet. Maar het zorgt wel voor negatieve teneur. Ik krijg gasten aan de balie die denken dat ze niet meer welkom zijn in de stad.”

Vooral voor professioneel bezoek tikt dat aan. “Congressen worden jaren van te voren geboekt. Organisatoren denken echt na of ze nog wel naar Amsterdam willen komen. Er zijn steden waar ze geen toeristenbelasting hoeven te betalen en het openbaar vervoer gratis is, zoals Barcelona. Dan wordt de keuze makkelijk. Dat zou voor Amsterdam als congresbestemming funest zijn.”

“Wij moeten als hotelsector nog duidelijker naar buiten brengen wat we voor de stad, de economie en voor de buurt betekenen. Als al die bezoekers hier niet meer kunnen slapen, dan ziet de stad er heel anders uit.” Hij waarschuwt voor de gevolgen. “Het is nu laagseizoen, er zijn weinig bezoekers. Vinden de klagers het nu ook druk in de stad? Wil je dit het hele jaar door? Dan verlies je ook al die hotels met restaurants, bars en skylounges waar Amsterdammers ook graag komen.”