Hoteltopman verwerpt kritiek: 'Wij zorgen juist voor meer rust'

Een duim omhoog kreeg Alexander Kluit, topman van Leonardo Apollo Hotels Benelux, onlangs terug van David Fattal, de Israëlische eigenaar van de hotelgroep. "Ze hebben net vier hotels in Londen overgenomen. Dus had ik hem felicitaties gestuurd met de aanvulling: de volgende keer weer in Amsterdam."



Dat is enigszins brutaal, want als de Israëlische hotelbaas de afgelopen tijd ergens geld in gestoken heeft, dan is het wel in Amsterdam.