Hotelstop levert hotelbranche een fortuin op

Door de hotelstop in Amsterdam is enorme schaarste ontstaan Topman Dirk Bakker van Colliers

Dat Amsterdamse hotels zo gewild zijn, is dus duidelijk terug te zien in de prijzen die worden betaald.



Voor de tien grootste hoteltransacties in de stad werd in 2017 1,3 miljard euro betaald. Volgens makelaar Colliers lag de koopprijs per hotelkamer vorig jaar gemiddeld 150 procent hoger dan in 2016.



Vastgoedadviseurs weten wel wat de oorzaak is van de koopgolf. "Door de hotelstop in Amsterdam is enorme schaarste ontstaan," zegt topman Dirk Bakker van Colliers.



Sinds een jaar is de komst van nieuwe hotels in grote delen van de stad verboden, en op enkele plekken alleen nog onder strikte voorwaarden toegestaan; de gemeente wil zo de drukte in de binnenstad aanpakken.



Sneller stijgen

Maar geen investeerder gelooft dat het hotelbeleid de stroom bezoekers aan de stad zal indammen, integendeel: de komende jaren zal het aantal bezoekers naar verwachting veel sneller stijgen dan het aantal hotelkamers nog kan groeien.