Hotelstop houdt hotel in gekraakt pand Zuid niet tegen

1. Wat voor pand hebben de jongeren gekraakt?

Het pand op de hoek van de Jan Luijkenstraat en de Hobbemastraat, om de hoek bij het Museumplein, is opgedeeld in een woning in het souterrain en de begane grond en Hotel ­Museumzicht op de bovenste verdiepingen.



Uit gegevens in het kadaster blijkt dat de woning (dus zonder het bovengelegen hotel) in 2017 voor ruim 1,8 miljoen euro is gekocht door Jan Luijken Vastgoed BV. Dat bedrijf bezit meerdere panden in de stad waar hotels in zijn gevestigd.