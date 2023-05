Hotels woest over toeristenbelasting: ‘We zijn de boosdoener én de melkkoe’

Beeld anp

Het college kondigde donderdag in de Voorjaarsnota aan de toeristenbelasting ‘beperkt te verhogen’ om zo jaarlijks 30 miljoen euro extra binnen te halen.

“Noem dat maar eens een beperkte verhoging,” zegt Pim Evers, voorzitter van Horeca Nederland afdeling Amsterdam. Met alle verhalen over graaiflatie is het nu de gemeente die een flinke graai doet in de portemonnee van hotels en toeristen.”

Voor een deel van de gemeenteraad en actiegroepen van binnenstadbewoners gaat de verhoging juist niet ver genoeg. “Het is te beperkt,” zegt Jasper van Dijk van het Volksinitiatief, dat de belastingverhogingen de afgelopen jaren aanzwengelde als belangrijk wapen tegen de stadsdrukte. “Wat ons betreft moet de toeristenbelasting in stappen sterk omhoog.”

Remmend effect

Volgens het Volksinitiatief is zo’n verhoging een belangrijk middel om toeristen te ontmoedigen om naar Amsterdam te komen. Maar uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren blijkt dat dit niet klopt. Een verhoging kan ‘enig remmend effect hebben’ op het aantal toeristische overnachtingen, maar dat effect wordt pas bij grote wijzigingen aanzienlijk. De ingreep die nu wordt voorgesteld levert op papier 120.000 toeristen per jaar minder op, ruwweg 1 procent van het totaal.

De belasting zou minstens drie keer zo hoog moeten worden om het aantal hotelovernachtingen onder de 18 miljoen per jaar te krijgen, de grens die onder druk van de gemeenteraad is afgesproken. In dat geval komen 5,6 miljoen vakantiegangers minder naar de stad.

Daar hoort een kanttekening bij: de helft van die toeristen kiest dan voor een hotel in de regio – waar de toeristenbelasting veel lager ligt – en doet de stad vervolgens als dagbezoeker aan. En die groep betaalt geen toeristenbelasting.

Effectieve inkomstenbron

Wethouders Van Buuren (Financiën) en Mbarki (Economische Zaken) erkennen dat een hogere toeristenbelasting als maatregel tegen de drukte nauwelijks effectief is. Tegelijkertijd wordt de verhoging als ‘relatief effectieve inkomstenbron’ beschouwd.

In 2020 is de toeristenbelasting voor het laatst verhoogd. Dat levert de stad dit jaar naar verwachting 185 miljoen euro op. Vanwege de groei van het aantal overnachtende bezoekers zal dat in 2026 ruim 217 miljoen zijn. Het college stelt nu voor de belasting nog iets te verhogen, zodat per jaar 30 miljoen extra wordt opgehaald. Dat geld gaat naar de Amsterdamse schatkist. Wethouder Van Buren: “We hebben geld nodig voor de problemen in de stad.”

Het college raadt de gemeenteraad wel af vast te houden aan een sterke stijging van de toeristenbelasting om onder de afgesproken 18 miljoen te blijven. In de gemeentewet staat immers dat lokale belastingen niet als afschrikmiddel mogen worden gebruikt. Volgens het college is daarbij de kans op rechtszaken en procedures bij hoge tarieven reëel.

Salamitactiek

Dat blijkt: “We gaan eerst het rapport goed doorlezen om te bepalen welke stappen er volgen,” zegt Remco Groenhuijzen namens de Amsterdamse luxehotels. “Dit is salamitactiek. Nu lijkt het een procentje, maar het is sinds 2018 al tientallen procenten omhoog gegaan.”

“Wij hebben altijd gezegd dat verhoging geen effect zal hebben. Wethouder Mbarki zei dat er niet rücksichtslos verhoogd zou worden, maar er eerst zou worden gekeken naar de effecten. Nu wordt er toch verhoogd. Dit gaat om puur geld verdienen. Hotels zijn als dr. Jekyll and mr. Hyde. We zijn de grote boosdoener maar ook de grote melkkoe.”

Groenhuijzen wijst er ook op dat toeristen naar de regio zullen verkassen. “Je krijgt een tweedeling. Alleen mensen met een dikke portemonnee kunnen nog in de stad slapen. Bovendien wordt de hotelgast dan dagbezoeker en hebben wij wel de lasten, niet de lusten.”

Begrotingsgat dichten

Het steekt Evers, zelf mede-eigenaar van een aantal cafés en restaurants, dat de dagbezoeker niet wordt belast. “We horen niets over een hogere vermakelijkheidsretributie die bezoekers van musea of attracties betalen. Of een bijdrage van Ajax of de KNVB, die duizenden mensen trekken naar hun evenementen.”

Volgens Evers is de belasting geen middel om de drukte en overlast te beperken. “Het geld wordt niet gebruikt om de drukteproblemen aan te pakken. Toeristen mogen het begrotingsgat dichten.”

De horecavoorman zou graag onderzocht hebben wat toeristen de stad opleveren. “Dat willen we toch allemaal weten? Van het openbaar vervoer drijft 40 procent op bezoekers. En al die restaurants, cafés, winkels en musea bestaan echt niet alleen bij de gratie van Amsterdammers.”

Van Dijk van het Volksinitiatief is ook niet te spreken over het beleid. Volgens hem zal de hotelsector de nu aangekondigde ‘minieme verhoging’ in haar prijzen absorberen, waardoor er al helemaal geen afschrikwekkende werking van uitgaat. “Ik mis een langetermijnvisie van het college met meer maatregelen dan alleen deze belasting. Want de ingrepen die eind vorig jaar zijn aangekondigd, zijn niet voldoende. De gemeente neemt niet de twee meest effectieve maatregelen: een verbod op Airbnb en geen buitenlanders in de coffeeshops.”