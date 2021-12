Hotelmedewerker gewond na worsteling met overvaller in Amsterdam-Zuid

Beeld Joris van Gennip

De overval gebeurde omstreeks 16.00 uur. Een man kwam het hotel binnenlopen en dreigde met ‘iets wat leek op een vuurwapen’, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Een medewerker is gewond geraakt na een korte worsteling met de verdachte, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De dader is vervolgens gevlucht in de richting van de Holendrechtstraat. Agenten zijn een zoekactie gestart.

Heeft u meer info, reageer dan via de tiplijn van Het Parool.