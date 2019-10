Hotelketen met moderne formule strijkt neer in Noord

Het nieuwe Yotel in een omgeving in Noord die zich nog druk ontwikkelt. Beeld Lin Woldendorp

He bah, weer een hotel erbij – alsof er al niet genoeg zijn in Amsterdam, is de eerste reactie. Maar Yotel aan de Asterweg in Noord is niet doorsnee, net als de buurt waarin het hotel is neergestreken. Eerst een misverstand opruimen. De Y van Yotel staat niet voor Youth en het concept kan dan ook niet worden opgevat als hostel.

De Y is bedacht door de Brit Simon Woodroffe die in 1997 Yo! Sushi introduceerde, een restaurant dat de sushi aan de lopende band presenteert. Het Yotelproject kwam voort uit zijn streven naar betaalbare luxe zoals hij dat ervoer in de businessclass van British Airways. Hij liet een prototype ontwerpen met de cabine als uitgangspunt, met daarin alles geïntegreerd: tv, verlichting, bed en sanitair. En verdomd, je krijgt een vliegtuiggevoel in de cabines. Inmiddels is Yotel een wereldwijde keten met vestigingen van Londen tot Singapore, maar ook op Schiphol. Dus een beetje à la Easyjet en de Easyhotels.

Dat neemt niet weg dat dit Yotel vooral millennials op het oog heeft als gasten, omdat die vermoedelijk het meest zullen vallen voor de hippe formule en inrichting. De plug-incabines zijn krap maar inderdaad comfortabel. Boek je een maatje groter, dan kun je een bankstel verwachten. Neem je het hele gezin mee, dan slaapt de kleine op een hoogslaper boven het ouderlijk bed. Al deze kamers – 202 in totaal – zijn modules die net als bij hotel Jakarta zijn geprefabriceerd en ingericht en al op de bouwplaats ge­assembleerd. Witte kasten, een doucheruimte die met matglas is afgeschermd en een verstelbaar en verschuifbaar smartbed. De paarse gloed op de wanden en het afgeronde witte meubilair geven het interieur een futuristische look. Denk Barbarella of Star Trek.

Kleurenfestival

De architecten van Studioninedots hebben de schil om deze modules bedacht – en dat is een titanium­kleurige wand van gerecyclede panelen, met verspringende plafondhoge ramen. Dat levert ’s avonds een kleurenfestival op. Als de gast is ingecheckt, betreedt hij de paarse cabine, waarna hij de kleuren kan aanpassen.

Dat Yotel gasloos is, met regenwater de wc laat spoelen en het dak als parkeerplek voor zonnepanelen benut, is eigenlijk al niet eens meer een bijzonderheid. Net als de verwarming in de kamers die pas aanslaat als de gast aanwezig is, en de warmte-koudeopslag in de tuin.

In dat opzicht past Yotel, ontwikkeld door Being Development, dat ook aan de wieg staat van NHOW bij de RAI, bij zijn omgeving. Immers, Buiksloterham en de Ceuvel zijn haantje de voorste als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. Dat alles bij elkaar maakt dat dit deel van Amsterdam zich zo snel en interessant ontwikkelt tot een volwaardige stadswijk. Niet verwonderlijk dat de rommelige Asterweg onder handen wordt genomen om van een drukke verkeersader te veranderen in een autoluwe, fietsvriendelijke route. Yotel loopt daar op vooruit door nauwelijks parkeerplaatsen aan te bieden.

Koelkast is leeg

Het alternatief is een bootje vanaf het CS. Want de verrassing is de ligging aan het Tolhuiskanaal aan de zonnige achterkant van het hotel. Daar is een terras ingericht, compleet met steiger. Aan die kant liggen logischerwijs het Grab&Go restaurant en het café, niet alleen bedoeld voor de hotelgasten maar ook voor de buurtbewoners.

De buurt moet hier zijn plek vinden. Het kernwoord dat in de mond van de hoteleigenaar bestorven ligt, is community. De koelkast op de kamer is bewust leeg, zodat men zich wel moet verpozen in de lounge en de bar. En ja, laat de Asterweg maar komen, bijvoorbeeld voor een film in de patio waarvoor wordt samengewerkt met het Eyedepot aan de overkant. Dat is althans het plan.

No-nonsensekarakter

Wat aanspreekt, is het no-nonsensekarakter. En ook het industriële uiterlijk, de in hoogte verspringende blokken waaruit het geheel is opgebouwd. Daarmee past het bij de rauwheid van de omgeving, die bestaat uit loodsen, studio’s, werkplaatsen en een bouwmarkt. Om de ruwe kantjes ervan af te slijpen hebben Delva Landschapsarchitecten dennen gepoot en perken aangelegd.

Uiteindelijk zal Yotel worden opgeslokt door de buurt, maar voorlopig is het een afwijkende nieuweling. Die zich moeilijk laat definiëren als hotel, wat komt door de verborgen entree. Maar ach, Google helpt de toerist er wel naartoe.