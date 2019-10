Hoteliers: verhoging toeristenbelasting verjaagt zakenreizigers

Hoteliers en branche­verenigingen vrezen verlies van lucratieve congressen en beurzen. Beeld Dingena Mol

“Als de verblijfskosten in Amsterdam door een verhoging van de toeristenbelasting blijven stijgen, is het zeer waarschijnlijk dat zakenreizigers een andere bestemming zullen kiezen,” zegt Erik-Jan Ginjaar, topman van het Nederlandse Postillion Hotels, dat vorig jaar een groot congreshotel op Overamstel opende.

“Dat kan een verschuiving veroorzaken die Amsterdam honderdduizenden, misschien wel miljoenen zakelijke bezoekers kost en de economie miljoenen euro’s.”

In 2018 overnachtten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 5,5 miljoen zakenreizigers in de hotels in Amsterdam. In de eerste helft van dit jaar waren het er al bijna 2,9 miljoen, 5 procent meer dan in de eerste helft van 2018.

Begin dit jaar heeft de gemeente Amsterdam de toeristenbelasting verhoogd naar 7 procent van de kamerprijs (per dag, per persoon). 1 januari komt daar nog een vast bedrag van 3 euro bij. De hotelbranche is bang voor verdere verhogingen als de gedroomde opbrengst van de maatregel voor de gemeentekas niet wordt gehaald. Daar zijn overigens op dit moment geen plannen voor.

“De huidige verhoging van de toeristenbelasting treft onvermijdelijk ook zakenreizigers en dat zal ons op termijn opbreken,” zegt Ginjaar. “Vanaf nu drogen de grote congressen en beurzen op. Door niet voor Amsterdam te kiezen, maar voor bijvoorbeeld Barcelona kan een evenement met duizend deelnemers 33.000 euro besparen, uitgaande van gemiddelde overnachtingskosten van 200 euro.”

Het rekenvoorbeeld is volgens hem gebaseerd op een Amerikaans medisch congres over hart- en vaatziekten dat onlangs heeft besloten voor de komende vijf jaar naar Spanje te gaan in plaats van naar Amsterdam.

Congressen

Amsterdam jaagt volgens hoteliers en de vergaderbranche zo vooral organisatoren van congressen, beurzen en bijeenkomsten de stad uit. “Die kijken niet naar één stad, maar zetten de voors en tegens van drie potentiële steden op een rij,” zegt Maurits van der Sluis, operationeel directeur van RAI Amsterdam. “Daarbij vergelijken ze ook de overnachtingskosten voor grote groepen. Hogere overnachtingskosten, vanwege de hogere toeristenbelasting, zullen zeker als effect hebben dat Amsterdam onaantrekkelijker wordt. Je prijst je als stad een beetje uit de markt. En berichten over het dure Amsterdam doen onder organisatoren echt wel de ronde. Men is nu nog bereid te betalen, maar dat zal niet oneindig doorgaan. ”

“Beurzen en congressen zijn geen kraan die je open of dicht zet,” waarschuwt ook Remco Groenhuijzen, topman van Mövenpick Nederland. “Het kost ons vier tot zes jaar onderhandelen om een grote bijeenkomst hierheen te krijgen. Op het moment dat ze afhaken, ben je ze helemaal kwijt.”

Emotie speelt volgens hem ook mee. “Als organisatoren het idee hebben niet welkom te zijn in een stad, nemen ze dat zeker in hun overweging mee. Als ze duizenden euro’s meer uit moeten geven aan toeristenbelasting, helpt dat Amsterdam niet. De stad is al duur, daar komt dit nog een bovenop.”

Volgens Postillionbaas Ginjaar strooit het gemeentebestuur zichzelf zand in de ogen. “De gevolgen voor de zakelijke markt zijn pas over drie tot vijf jaar zichtbaar. Congresorganisaties bepalen nu waar men tegen die tijd bijeenkomt.”

Kwaliteitstoerist

Volgens Ginjaar jaagt Amsterdam de kapitaalkrachtige kwaliteitstoerist de stad uit. Een zakenreiziger geeft 1047 euro per verblijf uit, een vakantieganger veel minder: 596 euro. “Zakenreizigers zijn cruciaal voor de aantrekkingskracht van Amsterdam als internationale zakenstad. We raken de groep die we moeten koesteren kwijt, terwijl de groepen die overlast en drukte veroorzaken de dans ontspringen.”

Ruim de helft van de bezoekers van Amsterdam zijn dagjesmensen en die hoeven geen toeristenbelasting te betalen. Ginjaar wil dat de pijn ook bij die groep wordt neergelegd. “Ook op evenementen zou geld geheven mogen worden. Wat is er eerlijk aan een toeristenbelasting die lucratieve hotelgasten treft, terwijl bezoekers van bijvoorbeeld een Ajaxhuldiging of de Canal Parade van Pride Amsterdam niet extra worden belast? Die dragen nul euro bij aan de reiniging van de stad.”