Hoteliers beleven toptijden dankzij kamerstop

Het afgelopen jaar waren hotel­kamers in de regio Amsterdam volgens Horwath ruim 85 procent van de tijd bezet.

De tekorten stellen uitbaters in staat hun prijzen - en daarmee hun inkomsten - flink te verhogen. Voor een kamer in Amsterdam moet nu gemiddeld 139 euro worden betaald, zo'n 20 procent meer dan vijf jaar geleden. Hoteliers voorspellen dat die prijs volgend jaar op 146 euro ligt.



Per nacht houden exploitanten in de regio Amsterdam nu per kamer gemiddeld bruto 79 euro winst over, een derde meer dan vijf jaar geleden.



In die periode is de gemiddelde omzet per kamer 20 procent gegroeid naar 164 euro, waarbij naast de kamerprijs ook maaltijden, minibar­inhoud en andere faciliteiten zijn inbegrepen.



Vooral Amsterdamse driesterrenhotels hebben hun prijzen flink verhoogd, een kwart ten opzichte van 2013, naar gemiddeld 120 euro per kamer per nacht. Die zitten dan ook boordevol met hoofdzakelijk toeristen: de gemiddelde bezettingsgraad ligt boven de 87 procent.



Pogingen van de gemeente Amsterdam om nieuwe hotels naar de regio te dwingen, hebben tot nu toe weinig uitgehaald. Ook op en rond Schiphol - waar de hotelindustrie in de crisis­jaren grote problemen kende - ligt de bezettingsgraad met 84 procent ook al op alarmniveau.



De komst van nieuwe hotels in onder meer Amstelveen, Schiphol en Badhoevedorp lost bovendien de bezoekersstroom naar Amsterdam niet op.