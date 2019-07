Hoteleigenaresse na twee aanslagen: ‘Ik word afgeperst’

De schade bij het Parkview Hotel na de explosie was groot. Beeld ANP

De 77-jarige eigenaresse heeft de politie pas dinsdag geïnformeerd over de afpersing, nadat haar maandag was gemeld dat de burgemeester voornemens was het hotel voor onbepaalde tijd te sluiten, zoals nu is gebeurd.

In de nacht van 23 op 24 oktober gooide een onbekende een handgranaat het portiek van het hotel op nummer 8 in. De pin was uit de granaat getrokken, dus het was waarschijnlijk de bedoeling dat die zou ontploffen – met alle gevolgen voor hotelgasten, medewerkers en buren van dien.

In de nacht van 5 op 6 juli plaatste een in donkere kleding en een capuchonjas gehulde dader rond half vijf een zwaar explosief voor het pand naast het hotel op nummer 6.

Hij rolde op zijn gemak een kabel uit waarmee hij het explosief van flinke afstand tot ontploffing bracht, waardoor panden en auto’s zwaar beschadigd raakten. De ravage is in de Korte Van Eeghenstraat nog altijd goed te zien.

De politie en de burgemeester zien in de sluiting van het hotel de enige manier om meer geweld te voorkomen. Ze vinden dat de hoteleigenaresse al veel eerder had moeten vertellen dat ze werd afgeperst, zodat de recherche dat had kunnen meenemen in het onderzoek en de tweede levensgevaarlijke aanslag mogelijk had kunnen worden verijdeld.

In de buurt hebben de explosies vanzelfsprekend grote onrust veroorzaakt. De gemeente en de politie houden donderdagavond een besloten bijeenkomst voor buurtbewoners, om de voorvallen, de gevolgen en het onderzoek te bespreken.

Overigens zegt de eigenaresse er nog steeds van uit te gaan dat de aanslag van 6 juli niet tegen haar hotel was gericht. De eigenaresse en haar raadsman waren niet bereikbaar voor commentaar.