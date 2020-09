Hotelcrisis in Amsterdam nóg veel groter en dieper dan verwacht

Het nhow hotel bij de RAI Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers die hoteladviseur Horwath HTL en ABN Amro woensdagmiddag presenteren. Waar hotels in groot-Amsterdam vorig jaar nog gemiddeld 129 euro per nacht omzetten met de verhuur van een kamer, zal dat dit jaar niet meer dan 42 euro zijn. Dat is bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken.

Om toch nog een paar klanten te trekken, kelderden de kamerprijzen dit jaar in de hoofdstad en rondom Schiphol bijna een kwart, naar gemiddeld 117 euro per nacht. Door het wegblijven van zakenlui en toeristen staan de Amsterdamse hotels nog altijd goeddeels leeg. Zij moeten dit jaar dan ook rekenen op een bezettingsgraad van maar net 35 procent. Normaliter zijn hotelkamers in de hoofdstad gemiddeld 85 procent van de tijd bezet.

Rest van het land

Hotels in de rest van Nederland zijn, zeker deze zomer, beter bezet geweest, terwijl dat normaliter andersom is. In juli daalde de bezettingsgraad in Amsterdam met zeker 40 procent, in de rest van het land ging het om minder dan 20 procent.

Eén op de zeven Nederlandse hotels meldde in juli zelfs een hogere bezettingsgraad en een hogere kamerprijs dan vorig jaar. Dat komt doordat Nederlanders massaal vakantie in eigen land vierden, maar daarbij de grote steden, Amsterdam voorop, meden.

Volgend jaar zal de situatie nauwelijks rooskleuriger zijn. De bezettingsgraad van hotels zal in groot-Amsterdam volgens Horwath net boven de 60 procent uitkomen. Dat is ver onder de grens waarbij hotels winst kunnen maken. “Of het herstel doorzet, is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus,” aldus directeur Ewout Hoogendoorn van Horwath. “De meeste hoteliers gaan ervan uit dat de pandemie in 2021 beslecht wordt.”

Landelijk verwachten hoteliers pas herstel in 2022. Maar Amsterdamse hotelbazen zijn veel somberder en zien pas in 2023 licht aan het einde van de tunnel.

Helft hotels dicht

Daarbij pakt de financiële klap voor hotels nog groter uit voor de hotels die hun deuren op het hoogtepunt van de coronacrisis sloten: ruim de helft van alle hotels in Nederland, en 57 procent van de hotels in Amsterdam en de regio. Amsterdamse hotels bleven ook langer gesloten dan hoteliers in de rest van het land: gemiddeld 98 dagen tegen 63 elders.

Het aantal faillissementen in de Nederlandse hotellerie is nu nog beperkt, maar dat komt ook doordat veel hotels gebruikmaken van overheidssteun. Brancheverenging Horeca Nederland verwacht een hausse aan faillissementen tegen het einde van het jaar, als de steunpakketten zijn versoberd.