Hotelbeleid lijkt averechts te werken

Vorig jaar werd in Amsterdam voor net iets meer dan 600 miljoen euro hotelgebouwen verkocht, blijkt uit de Hotel Index van Horwath en ABN Amro die gisteren tijdens de vastgoedbeurs Provada is gepresenteerd. Hoewel dat minder was dan de ruim 821 miljoen euro die in 2017 aan hotels werd uitgegeven, is de aandacht van internationale beleggers voor Amsterdamse hotels is geenszins afgenomen.

Door de enorme koopwoede van de afgelopen jaren zijn er volgens marktvorser Horwath geen kapitale hotels meer voorhanden in de stad. Vorig jaar ging NH Barbizon Palace tegenover Amsterdam Centraal voor 155 miljoen euro van de hand en werd Kimpton de Witt op de Martelaarsgracht voor 162 miljoen euro verkocht.

Meer dan gezonde bezettingsgraad

De koopwoede en de torenhoge prijzen zijn beide een gevolg van de hotelstop die de gemeente twee jaar geleden heeft afgekondigd, waardoor er slechts bij hoge uitzondering nog nieuwe hotels mogen bijkomen. De gemeente hoopt zo de stad minder aantrekkelijk te maken voor toeristen, maar lijkt daar niet in te slagen. De bestaande hotels raken steeds voller. “Voor investeerders en ontwikkelaars resulteert dit in minder concurrentie en hogere rendementen,” zegt Ewout Hoogendoorn van Horwath.

Een Amsterdamse hotelkamer is volgens de hotelvorser nu 87 procent van de tijd bezet, ruim boven de grens van 80 procent die in de hotellerie als ‘gezond’ wordt ervaren. Ook dat drijft de prijs op. Voor een overnachting in Amsterdam wordt nu gemiddeld 162 euro betaald, 31 euro meer dan in 2016. Voor vastgoedbeleggers en uitbaters van bestaande hotels zijn dat gouden cijfers, zeker in de wetenschap dat de rendementen door de hotelstop de komende jaren nog verder zullen stijgen.

De gemeente speelt met haar beleid Airbnb in de kaart. Omdat in het hoogseizoen en bij grote beurzen in de stad geen hotelkamers meer beschikbaar zijn, is de kans groot dat bezoekers uitwijken naar Airbnb. Dat biedt ook een steeds groter prijsvoordeel: de gemiddelde prijs per nacht lag bij Airbnb vorig jaar op 151 euro.

Maar de gemeente spekt ook haar eigen kas. Niet alleen leveren hogere kamerprijzen meer toeristenbelasting op, de heffing is begin dit jaar ook nog eens verhoogd tot 7 procent van de kamerprijs, te betalen per persoon. Dat moet de gemeente 105 miljoen euro extra opleveren. Het college van b. en w. wil daar bovendien nog eens een vast bedrag aan toevoegen om zo vooral budgettoeristen – waarvan wordt verondersteld dat ze meer overlast veroorzaken – te ontmoedigen naar de stad te komen. Uit de cijfers van Horwath en ABN blijkt echter dat hogere prijzen toeristen en zakenlui helemaal niet afschrikken, integendeel.

De regiogemeenten vullen intussen het gat dat Amsterdam laat vallen. Amstelveen, dat nooit eerder voorkwam in de overzichten is vorig jaar in één klap de achtste hotelstad van Nederland geworden. In drie jaar is het aantal hotelkamers er verzesvoudigd en er zijn plannen voor een groei met nog eens de helft.

Groei aantal hotels houdt nog aan

Haarlemmermeer (de nummer drie van Nederland) is na Amsterdam nu al de gemeente met de hoogste kamerbezettingsgraad. Die gemeente krijgt er op korte termijn nog eens 1400 kamers bij. Ook in andere regiogemeenten, Almere (6) en Haarlem (10) voorop, schieten de hotels uit de grond, waarbij het sterk de vraag is of daardoor de drukte in Amsterdam zal afnemen.

En, hotelstop of niet, het aantal hotels blijft groeien. Het afgelopen jaar kwamen er 2322 kamers bij, de komende jaren nog veertig hotels en 8133 kamers. Het gaat daarbij om projecten die al waren ingezet voordat de hotelstop werd afgekondigd. Horwath verwacht dat de toename van het aantal hotels in de stad pas na 2020 zal afnemen, maar de vraag naar hotelovernachtingen onverkort zal blijven groeien.