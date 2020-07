Hotel W in de Spuistraat meerdere keren beschoten

Hotel W in de Spuistraat in het centrum van Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere keren beschoten.

Om iets voor half vier kreeg de politie de melding van een schietpartij. Er zitten meerdere kogelgaten in de voordeur van Hotel W. Ook in een magazijndeur iets verderop in het pand zitten kogelgaten.

Het is nog onduidelijk wat zich heeft afgespeeld. De politie doet momenteel onderzoek in de straat.