Hotel Parkview gesloten op last van burgemeester

De ravage die ontstond na de explosie in de Korte Van Eeghenstraat. Beeld ANP

De explosie zorgde voor veel schade in de straat en veroorzaakte onrust in de buurt. Gasten moesten het hotel uit en meerdere omwonenden moesten tijdelijk hun huis verlaten. De recherche onderzoekt nog meerdere scenario’s, maar houdt er rekening mee dat de actie tegen het hotel gericht was.

Eerder was er ook al een incident bij het hotel. Vorig jaar werd er in de nacht van 23 op 24 oktober een handgranaat in de portiek van het hotel gegooid. Deze handgranaat ontplofte niet.

Door de incidenten met explosieven is het ‘woon- en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord’, schrijft de gemeente in een persbericht. ‘De aanwezigheid van explosieven in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan.’

Op donderdag 18 juli zal de gemeente ook een besloten bijeenkomst organiseren voor buurtbewoners waar de politie bij aanwezig zal zijn. Buurtbewoners kunnen dan met elkaar in gesprek over de recente gebeurtenissen.