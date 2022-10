Nieuw

Hotel met vluchtelingen in De Pijp ontruimd na brand in woning

Door een brand op de bovenste etage van een appartementencomplex aan de Van Hilligaertstraat in De Pijp moesten donderdagavond ruim honderd mensen geëvacueerd worden. Ook het naastgelegen Savoy Hotel waar Oekraïense vluchtelingen in werden opgevangen, is ontruimd. Bij de brand raakte niemand gewond.