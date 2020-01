Hotel inrichten in acht dagen: ‘Normaal heb je zes weken’

Acht dagen, meer had hoteldirecteur Hermann Spatt niet om de 650 kamers van Nhow Amsterdam in te richten en ook de publieke ruimte en restaurants aan kant te krijgen.

Normaal heb je voor 650 kamers zes weken de tijd, maar hier werd het gebouw op 2 januari opgeleverd en op donderdagavond was alles klaar.

Net op tijd voor de Horecava, volgende week. Maar een hotel als dit trekt zelf zijn gasten, ook los van beurzen en congressen. RAI Amsterdam strijdt al bijna twintig jaar voor een eigen hotel, om de congres- en beursganger meer ter wille te kunnen zijn.

Nhow Amsterdam, pal naast de RAI en het NS station, is met zijn 91 meter hoogte en zijn 650 kamers over 24 verdiepingen meteen het grootste hotel van de stad, en de rest van de Benelux. Het torent uit boven de voormalige recordhouder, het 610 kamers tellende Novotel aan de andere kant van de ringweg.

Nhow is het jongste merk van NH Hotels dat met twaalf vestigingen in de stad, waaronder Krasnapolsky en Barbizon, in Amsterdam toch al goed was vertegenwoordigd.

‘Totaal anders’

Nhow is nadrukkelijk anders, zegt Spatt, die twee maanden geleden op stel en sprong vanuit Londen – waar hij de eerste Britse Nhow opende – werd ingevlogen.

“Normaal is bij een ketenhotel alles overal hetzelfde. Hier niet. Deze vestiging is totaal anders dan die in Londen of de vestiging in Rotterdam die ik in 2013 heb geopend. Zelfs de inhoud van de minibar en de menukaart in de bar zijn anders. Het is geen knip- en plakwerk. Ik moest nog alles bestellen, tot aan de kopjes toe. Pas drie weken geleden zijn de laatste besluiten genomen.”

Omdat de vestiging niet alleen kan draaien op hotelgasten wil Nhow ook nadrukkelijk Amsterdammers naar zijn bars en restaurants trekken. Daaronder een restaurant en skybar van de Amsterdamse Entourage Groep (bekend van The Butcher, Izakaya en The Duchess), dat op de hoogste verdieping zal openen.

Cappuccinoschuim

Bij Nhow werkt 100 man, nog afgezien van schoonmaak en housekeeping. Tijdens de zoektocht naar personeel – wat tegenwoordig in horecaland een uitdaging is – kon geput worden uit personeel van andere Amsterdamse NH Hotels.

“Ik weet niet of mijn collega’s daar allemaal even blij mee waren, maar het stelt ons in staat van start te gaan met lokale medewerkers die de stad en de gasten al goed kennen.”

De eerste hotelgasten hebben zich gisterochtend al gemeld, eerder dan verwacht. “Toevallig een paar, de één uit Londen de ander uit Berlijn, precies de steden waar ik vandaan kom. Zondag hebben we al 300 gasten, vanaf eind januari zitten we vol.”

Kinderziektes zijn er niet, behalve dan dat een deel van de koffiebars even nog geen cappuccinoschuim serveert.