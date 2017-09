Hosts wijzen Wallenbezoekers op 'gewenst gedrag'

Vrijdag liepen de hosts voor het eerst rond in het gebied, laat het beveiligingsbedrijf International Security Agency (ISA) via Facebook weten.



Het project is het resultaat van een samenwerking tussen ISA en de gemeente, en is onderdeel van een grootschalige aanpak van het Wallengebied door de gemeente.



Gastvrij

Eerder is al besloten om in het gebied, dat volgens een veiligheidsindex uit 2016 te boek staat als de minst veilige buurt van Amsterdam, de politie- en handhavingscapaciteit te verhogen. Daarnaast hebben de gemeente en tourbedrijven het 'Wallenconvenant' gesloten om extreme overlast van groepen toeristen tegen te gaan en is er een vaste buurtschoonmaker aangesteld.



'Maar,' schrijft ISA op Facebook, 'de instroom van bezoekers gericht op veel drankgebruik en met bepaalde verwachtingen over het gebied blijft in stand.' De hosts moeten daar verandering in brengen door 'de bezoekers proactief en gastvrij te informeren over de specifieke eigenschappen van de buurt en het gewenste gedrag.'



