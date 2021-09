Hortus-hazelaar of Hilton-populier: Amsterdam gaat bijzonderste bomen aanwijzen

De hoogste iep van Amsterdam, bij de Oudemanhuispoort. Beeld Ko Hage

Amsterdam moet enkele tientallen ‘kampioensbomen’ aanwijzen: bijzondere bomen in de stad die extra zorg en aandacht verdienen. Geschikte kandidaten zijn bijvoorbeeld de hazelaar in de Hortus, de Italiaanse populier voor het Hilton, de Hollandse iep bij de Oudemanhuispoort, de Wilhelminalinde op de binnenplaats van het Amsterdam Museum en de witte moerbei op het Roelof Hartplein.

Dat adviseert de commissie beschermwaardige bomen, een adviescommissie van externe deskundigen die de gemeente helpt bij het in kaart brengen van bijzondere exemplaren. “Kampioensbomen zijn de bomen waar we extra zuinig op moeten zijn,” vertelt commissievoorzitter en landschapsarchitect Pieter Boekschooten over het advies. “Dat kunnen schilderachtige exemplaren zijn, maar ook individuen met een bijzonder verhaal.”

Tot de laatste categorie behoort bij voorbeeld de grauwe abeel bij het monument van de Bijlmerramp, beter bekend als de boom die alles zag. De boom kampt met de gevolgen van een sanering van de bodem en wordt tegenwoordig ondersteund. Boekschooten: “Een vergelijkbare boom op een andere plek zou je waarschijnlijk een keer vervangen, maar in dit bijzondere geval willen we er alles aan doen om hem zo lang mogelijk overeind te houden.”

Klimbomen

Het voorstel is om in elk stadsdeel een paar van zulke kampioenen aan te wijzen. “De stadsdelen Zuid en Centrum staat bekend om hun monumentale bomen, maar ook in andere delen van de stad zijn parels te vinden. Op de oude begraafplaats in Driemond staan een prachtige oude plataan en een esdoorn. Ze zijn extra bijzonder omdat Zuidoost verder een jong stadsdeel is waar bomen op leeftijd een zeldzaamheid zijn.”

Naast de kampioensbomen onderscheidt de commissie nog enkele andere bijzondere categorieën, zoals de klimboom. Zowel in het Vondelpark als in het Sarphatipark staan bomen die door volwassenen en kinderen worden gebruikt om in te klimmen. Boekschooten: “Daar kun je als beheerder ingewikkeld over doen, maar wij vinden het mooi dat bomen ook op deze manier worden gebruikt. Het draagt bij aan de waardering voor de natuur.”

Mensen zitten in een van de klimbomen in het Vondelpark. Beeld ANP

Dode bomen

Nieuw is ook het voorstel om dode bomen aan te wijzen als bijzondere boom. Normaal verliezen monumentale bomen hun status zodra zij het loodje leggen. De commissie adviseert om sommige stervende bomen niet op te ruimen, maar ongemoeid te laten. Boekschooten: “Het mag natuurlijk geen gevaar opleveren, maar als het even kan: gewoon laten staan. Een dode boom is een geschenk voor insecten, schimmels en parasiterende planten en bomen.”

In stadsdeel West gaan de komende week boomdeskundigen met bewoners op pad voor een inspectie van de bijzondere bomen in de verschillende gebieden. De schouw loopt vooruit op de nieuwe boomverordening. In het verleden werkten de stadsdelen die later opgingen in West elk met een eigen verordening. Het is de bedoeling dat alle beschermwaardige bomen in het stadsdeel voortaan langs dezelfde meetlat worden gelegd.