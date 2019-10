Horrorvrijdag: Zuidas voor auto’s en treinen op slot

Geen auto’s en geen treinen: de Zuidas wordt haast onbereikbaar vanaf donderdagavond tot maandagochtend. Het is het gevolg van een megaklus die nodig is voor een tunnel voor ov-reizigers.

Een zwarte vrijdag, klinkt het in verkeerskringen. Mijd de Zuidas met de auto of de trein. De beste optie is een dagje thuiswerken, een alternatief is met een wijde boog om de A10 Zuid heen te rijden. Wordt het een horrordag voor het verkeer? “Dat is wel zo’n beetje de boodschap die wij graag willen uitdragen,” zegt een woordvoerder van de gemeente.

Veel ingrijpender zullen werkzaamheden er niet hebben ingehakt de afgelopen jaren. De ­hele A10 Zuid is vanaf vanavond 22.00 uur tot en met maandagochtend 5.00 uur afgesloten in de richting Utrecht: komend vanaf de A10 West is de Ring afgesloten vanaf knooppunt De Nieuwe Meer. En vanaf de A4 en Schiphol geldt een afsluiting vanaf knooppunt Badhoevedorp.

Voor de goede orde: normaal gesproken rijden daar in de ochtendspits tienduizend auto’s. Per uur! Waar laat je zo veel verkeer? Een ding is zeker: de A5 en de A9, die voor de komende dagen gelden als omleidingsroutes, kunnen zoveel extra auto’s met geen mogelijkheid aan. Een dagje wegblijven van deze plek, lijkt dus geen verkeerd advies.

En dan is er nog het treinverkeer, dat bijna net zo hard wordt getroffen. Zowel op vrijdag als op zaterdag kom je met de trein niet op de stations Zuid en Rai. Reizigers krijgen het advies om naar CS te treinen en vanaf daar per metro door te reizen naar Zuid en Rai. Voor de treinreizigers is een deel van het leed daarna echter wel zo’n beetje geleden: vanaf zondag rijden de treinen weer, zij het met een aangepaste dienstregeling.

Spannende momenten

De weekendafsluitingen van de A10, er zijn er meer geweest het afgelopen jaar, zijn spannende momenten voor de verkeerskundigen die erbij betrokken zijn. Minstens een jaar van tevoren moeten de weekenden worden vastgelegd, want een drukke weg als de A10 Zuid helemaal uit het systeem halen, heeft enorme gevolgen en kan niet zonder extreme afstemming.

Deze keer is het onvermijdelijk: de werkzaamheden voor de uitbreiding van station Zuid, dat van vier naar zes sporen gaat, staan niet toe dat het verkeer een beetje gebruik blijft maken van de Ringweg. Het is hier woekeren met ruimte: het station ligt ingeklemd tussen de beide rijbanen van de A10.

Drie miljoen ton beton

Het draait allemaal om een gigantische plaat beton van zeventig meter lang, twaalf meter breed en twee meter hoog. Al een tijdje ligt de drie miljoen kilo zware plaat naast de snelweg. Het vormt tegelijk het dak van de Brittenpassage, een nieuwe tunnel voor ov-reizigers van station Zuid, en het spoordek waarover in de toekomst treinen moeten gaan rijden. Die plaat ligt dus klaar om op zijn plek te worden geschoven.

Mocht het eenvoudig klinken: dat is het allerminst. Op vrijdagavond hebben de schuivers een gat van 85 meter in de weg en het spoor gemaakt: asfalt, sporen en grond zijn verwijderd. Om 23.30 uur ligt de plaat in positie tegen het talud en kan het duwen beginnen. De afstand die moet worden afgelegd, bedraagt vijftig meter, de snelheid zal ten hoogte zeven meter per uur zijn.

Zaterdagochtend ligt alles dus op zijn plaats? Nee, helaas niet. De plaat wel, als het goed is. Maar daarna staan de bouwvakkers te wachten in rotten van tien: de weg moet weer gerepareerd, de sporen weer worden aangelegd. Om een beeld te krijgen: er moet in een etmaal 360 meter spoor worden geplaatst, 1800 kuub zand teruggestort en 660 ton asfalt gelegd. Ook moet er 500 meter belijning worden aangebracht.