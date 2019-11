‘Horrorvrijdag’ rond de Zuidas: drukte op de wegen en in ov

De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Beeld ANP

Het verkeer dat in de buurt van station Zuid en Rai moet zijn, zal hoogstwaarschijnlijk reizen via de A5 en A9. Daar staat al de hele dag file; de lengte daarvan varieert per tijdstip.

De metro’s rijden wel naar station Zuid en Rai en daar maken veel mensen gebruik van. “Het is erg druk in de stad. Er is veel autoverkeer en er zijn veel reizigers in de trams, bussen en metro’s. Voor een deel komt dat zeker door de werkzaamheden bij Zuid, maar het slechte weer speelt vast ook een rol,” laat een woordvoerder weten.

Op bepaalde plekken in de stad is het extra druk, bijvoorbeeld rondom de Aalsmeerweg en het Hoofddorpplein. “Tramlijn 2 en buslijn 62 hebben al de hele dag meer vertraging. De tram en bus kunnen op die plekken niet vlot doorrijden”, laat de woordvoerder weten. “We bereiden ons voor op een zeer drukke avondspits.”

Vertraging

De ANWB meldde vrijdagochtend dat het druk was op de weg, bijvoorbeeld vanuit Den Haag richting Amsterdam. Daar liep de vertraging op tot ongeveer een uur, liet een woordvoerder weten. Bovendien was er op de A4 was een ongeluk gebeurd waardoor er vanaf knooppunt De Nieuwe Meer een tijdje twee rijstroken waren afgesloten.

Ook de ANWB gaat uit van een zware spits vrijdagavond. Actuele verkeersinformatie is hier te vinden.

Treinverkeer

Treinstations Zuid en Rai zijn zowel vrijdag als zaterdag onbereikbaar per trein. Reizigers krijgen het advies om naar CS te gaan en vanaf daar per metro door te reizen naar Zuid en Rai. Vanaf zondag rijden de treinen weer met een aangepaste dienstregeling.

Het Zuidasdok

De werkzaamheden duren tot maandagochtend 5.00 uur. De hele A10 Zuid is afgesloten in de richting Utrecht. Vanaf de A10 West is de Ring afgesloten vanaf knooppunt De Nieuwe Meer. En vanaf de A4 en Schiphol is de snelweg afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp.

Er wordt gewerkt aan een tunnel voor reizigers in het openbaar vervoer, de Brittenpassage. Een plaat beton van zeventig meter lang, twaalf meter breed en twee meter hoog moet op z’n plek worden geschoven. De plaat vormt zowel het dak van de passage als het spoordek waarover in de toekomst treinen gaan rijden. De passage is onderdeel van een groter project, het Zuidasdok. Dat project moet in 2028 klaar zijn.