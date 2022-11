Horrorscenario voor woningbouw in en rondom Amsterdam door stikstofuitspraak

Wethouder Reinier van Dantzig meldde deze zomer al dat de 7500 nieuwbouwwoningen die jaarlijks nodig zijn, niet worden gehaald. Beeld Eva Plevier

“We willen de komende acht jaar 184.000 woningen in Noord-Holland bouwen,” zegt commissaris van de koning Arthur van Dijk, “maar ook de energie-infrastructuur vernieuwen, de stikstofuitstoot aanpakken, met Tata werken aan groen staal en met Schiphol verduurzamen om overlast tegen te gaan. Door een groot deel van die plannen is nu een dikke streep gezet.”

Woensdag verbood de hoogste bestuursrechter een omstreden uitzondering in de stikstofwet die al drie jaar geldt bij bouwprojecten. In het vervolg moet ook de stikstofuitstoot van de bouw op omliggende natuurgebieden worden meegerekend. “De uitspraak heeft gevolgen voor de meeste van de 150 grote bouwprojecten in Noord-Holland en voor tienduizenden woningen,” zegt Van Dijk. “Maar ook voor de bouw en renovatie van ziekenhuizen, kantoren, winkels, energiecentrales, recreatie, wegen en watervoorzieningen.”

Onleefbaar

“Als het kabinet nu geen actie onderneemt, gaat Noord-Holland de komende jaren op slot en dreigt onze provincie onleefbaar te worden. De regering moet snel en doeltreffend de regels aanpassen en veel geld beschikbaar stellen. Anders dreigt een horrorscenario.”

“We moeten nu voor elk bouwproject ook de stikstofuitstoot van de bouwfase vaststellen,” zegt de Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke ordening, Woningbouw). “Dat kan tot enige vertraging leiden. Maar of het daadwerkelijk tot problemen leidt, is nog niet te zeggen.”

Daarbij heeft de hoofdstad volgens hem een voordeel. “Voor grote delen van het land wordt het probleem gigantisch. Maar ik verwacht dat wij er minder last van hebben. Amsterdam ligt relatief ver van natuurgebieden en is daardoor ook aantrekkelijk voor investeerders en ontwikkelaars in woningbouwprojecten.”

Dat moet nog blijken. Een aantal grote bouwlocaties, zoals een deel van de plannen voor de bouw van 70.000 woningen in Haven-Stad, het Hamerkwartier in Amsterdam Noord, uitbreiding van IJburg of transformatie van Zuidoost liggen wel dicht bij natuurgebieden als Twiske, Ilperveld, polder Westzaan, het IJmeer of de Vechtplassen.

Nog alerter

“Maar alles in het zuidwesten van de Amsterdamse regio (Haarlemmermeer, Amstelveen, red.), langs de Zuidas en in Amsterdam-West ligt best ver van Natura 2000-gebieden,” zegt Martine Gründemann, directeur ontwikkeling bij vastgoedbedrijf Zadelhoff.

“Alleen moet je nu voor elk project altijd een vergunning hebben voor de bouwfase. Ik verwacht dat we bij nieuwe projecten nog alerter zijn op de uitstoot voordat we besluiten om dure ontwikkelkosten te maken. Dat kost tijd, terwijl je zeker bij woningbouw juist wilt versnellen.”

De bouw van woningen staat ook zonder de stikstofuitspraak steeds meer onder druk. Door de hoge rente, hoge inflatie en het dalende lage consumentenvertrouwen wordt het steeds moeilijker de bouw van nieuwe huizen te financieren. Daarnaast stijgen de bouwkosten omdat vanwege de oorlog in Oekraïne bouwmaterialen duur zijn. Ook stokt woningbouw door geldgebrek bij de gemeente.

Van Dantzig meldde deze zomer al dat de 7500 nieuwbouwwoningen die jaarlijks nodig zijn, niet worden gehaald. De wethouder schreef woensdag aan de gemeenteraad bereid te zijn soepeler om te springen met voorwaarden die het gemeentebestuur aan ontwikkelaars en bouwers stelt. Zo overweegt hij flexibeler om te gaan met regels die stellen dat 40 procent van de nieuwbouwhuizen sociale huurwoningen moeten zijn.

Sinterklaas

“Overheden stapelden steeds wensen op eisen waardoor het toch al moeilijker werd projecten rendabel te krijgen,” zegt Maarten de Gruyter van ontwikkelaar Boelens de Gruyter. “Nu geeft Van Dantzig aan dat het college bereid is daarover te praten. De eerste wethouder in zestien jaar die begrijpt dat je met de markt moet overleggen om dingen voor elkaar te krijgen.”

De Gruyter hoopt dat meer gemeentes, provincies en ministeries de touwtjes laten vieren. “De wensenlijstjes van de overheid zijn nog altijd veel te lang. Mijn kinderen krijgen ook niet alles wat op hun verlanglijstje staat van Sinterklaas. Als men blijft vasthouden aan alle eisen dan gaat het er helemaal niet van komen.”