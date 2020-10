Horlogehandelaar Lijfering laat zich niet door Rolexbende beknotten

Rolexhorloges. Beeld Getty Images

De handel in tweedehands klokjes is Jasper Lijfering met de paplepel ingegoten. Zijn vader: Paul Lijfering had jarenlang een winkel bij de Oudemanhuispoort. Als een van de eersten in Nederland zag senior handel in tweedehands luxe-horloges.

Zonder mededogen leerde hij de kneepjes van het vak aan junior. “Ik had als middelbare scholier van mijn spaargeld een Tudor Monte Carlo gekocht voor 3500 euro,” zo vertelde Jasper in 2018. “Die wilde mijn vader dezelfde avond wel van me overnemen voor 5000. Ik dacht: 1500 euro, dat is lekker verdiend in een dagje. Bleek dat het een exemplaar was met een ‘homeplate’. Die waren 50.000 euro waard. Had ik maar beter op moeten letten, zei mijn vader.”

In 2016 nam Jasper de winkel over. Vrijwel direct gooide hij het roer rigoureus om. Lijfering en Ros veranderde in Amsterdam Vintage Watches. Het gele pandje naast de Oudemanhuispoort werd een strak ontworpen zaak aan het Singel.

Volgers op Instagram

De belangrijkste verandering zat hem in het gebruik van sociale media. Jasper begon met het opnemen van filmpjes over horloges. Inmiddels heeft zijn YouTube-kanaal ruim 62.000 volgers. Op Instagram zijn het er meer dan 100.000. Dagelijks plaatst hij foto’s en video’s met zogenaamde ‘wrist rolls’, waarop klokjes te zien zijn die hij te koop heeft. Ook geeft hij onomwonden zijn mening over horloges van de sterren en ontmaskert hij bekende mensen als die online met namaak poseren.

Die branie zorgde er mede voor dat hij binnen een paar jaar wist uit te groeien tot de bekendste horlogehandelaar van Nederland. Hij deed mee aan tv-programma’s en toen de Amerikaanse tv-presentatrice Ellen Degeneres vorig jaar een vintage Rolex van 750.000 dollar bij hem kocht, vertelde Jasper vol trots hoe hij het horloge hoogstpersoonlijk bij haar afleverde. Hij was te zien in een ING-reclame van Vice. ‘Jasper Lijfering verdient miljoenen met vintage horloges,’ werd daarin gesteld.

Anonimiteit

Zijn collega’s in de handel kijken niet zelden met een mengeling van jaloezie en bewondering naar de gewiekste Lijfering. Zorgen zijn er ook. Luxe horloges zijn gewilde roversbuit. Omwille van de veiligheid verkiezen veel horlogehandelaren daarom de anonimiteit. Jasper doet precies het tegenovergestelde. Met zijn publieke profiel zou hij criminelen kunnen triggeren, zo is de vrees.

In februari lieten rovers een explosief afgaan bij zijn winkel. Die inbraak mislukte. De inbraak van afgelopen donderdag lukte wel. “Ze hebben zich door een raam met gewapend glas gebeukt en zijn binnengekomen,” vertelt Jasper. “Ze hebben een bloedspoor achter gelaten. Dus er is DNA.”

Op de vraag of de gestolen horloges in een kluis zaten, geeft hij geen antwoord. “Het grootste deel van onze collectie hebben we nog. Dus mensen zijn gewoon welkom.”

Hij denkt er niet aan om zijn profiel aan te passen. “Ik laat me niet door dit soort gasten beknotten.”