Horecazaken sluiten deuren door tekort aan personeel

Bij restaurant Bazar op de Albert Cuypstraat weten ze het echt niet meer. De zoektocht naar nieuw personeel duurt al veel te lang, waardoor de eigenaren hebben besloten de deuren overdag gesloten te houden. Al vijf maanden zoeken ze naar personeel. “We hopen echt dat we binnenkort weer open kunnen,” zegt Richard Stormezand van het restaurant.

Bazar is niet het eerste café dat de deuren dichthoudt. Wegens aanhoudend personeelstekort is Brasserie Beems op het Rokin er vorig jaar na 33 jaar definitief mee opgehouden en sloot café Finch op de Noordermarkt na 24 jaar de deuren om dezelfde reden.

“We zien ook dat tenten een dag extra sluiten om het personeelsprobleem op te lossen,” zegt Pim Evers, voorzitter van Horeca Nederland Amsterdam. “Anderen kunnen om dezelfde reden niet uitbreiden.”

Enorme groei

Het personeelstekort heeft te maken met de enorme groei die de Amsterdamse horeca doormaakt. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er in 2014 ongeveer 4500 hotels, eet- en drinkgelegenheden waren. Nu zijn het er bijna 6000. “De horeca profiteert sterk van het toerisme,” duidt ING-econoom Rico Luman.

Horeca-personeel heeft daardoor ook een ruimere keuze aan werkplekken. Vijf jaar geleden lag het aantal banen in Amsterdam rond de 37.500. Dit is inmiddels 33 procent gestegen naar 50.000 banen, laten cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien.

Daarnaast is het voor veel mensen ook makkelijker om een baan buiten de horeca te vinden, door het grote banenaanbod. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide het aantal vacatures door naar 88 per 100 werklozen, berekende het CBS, terwijl dat er een kwartaal eerder nog 80 waren.

‘Tijdelijke baan’

Evers: “Mensen vinden sneller werk dat goed aansluit op hun studie. Veel personeel ziet de horeca als een tijdelijke baan, terwijl het in het buitenland een echt beroep is. Het liefst willen we daar ook heen, al is daarvoor een cultuuromslag nodig.”

Om mensen langer vast te houden, moet beter geluisterd worden naar de wensen van het personeel. “Niet langer dan 38 uur per week werken bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zien we dat het personeel steeds meer eisen stelt. Een chef kan nu zeggen dat hij drie dagen per week wil werken, terwijl hij daar vijf jaar geleden echt niet mee aan moest komen bij zijn baas,” zegt Evers.

Volgens het UWV zijn er in de regio Amsterdam 510 vacatures in de bediening. “Maar niet alle vacatures in de horeca worden online gezet,” zegt econoom Luman.

Bij Bazar zeggen ze dat sollicitatiegesprekken inmiddels gaande zijn. Om aan personeel te komen, adviseren Evers en Luman creatief te werk te gaan. Luman: “We zien meer buitenlanders in de Amsterdamse horeca werken en de jeugdwerkloosheid is flink afgenomen. Toch lopen de tekorten op en moeten bedrijven nog beter hun best doen om ervoor te zorgen dat er geen gaten in de planning komen. Bijvoorbeeld door meer te betalen, zzp’ers aan te nemen of mensen van buiten Amsterdam aan te trekken.”