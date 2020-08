Horecazaken op slot vanwege overtreden coronaregels

Een feest bij Lofi, voordat de coronacrisis uitbrak.

Twee handhavers bezochten vrijdag undercover een feest bij Lofi, waar ze bezoekers zagen dansen in de open lucht, aldus de ‘creatieve stadsoase’ in een statement op Facebook. Dat is volgens de huidige regelgeving niet toegestaan. ‘Bezoekers werden gefaciliteerd en uitgenodigd om deze overtredingen te begaan,’ aldus de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in een persbericht.

Bij café Reality aan de Reguliersdwarsstraat constateerde de politie meerdere malen dat op het buitenterras geen of onvoldoende maatregelen waren getroffen om bezoekers voldoende afstand tot elkaar te laten houden. Daarom is besloten ook dit café voor vier weken te sluiten.

Ook de Supperclub Cruise mag sinds woensdag geen evenementen in Amsterdam meer organiseren vanwege het overtreden van coronaregels afgelopen zaterdag. Hoelang het verbod geldt, is nog onduidelijk. Daarover is in de brief die de eigenaar van de gemeente heeft gekregen niets vermeld.

“Ik ben nog best wel in shock, omdat we echt ons best doen ons aan alle maatregelen te houden,” reageert mede-eigenaar Joeri Falet. “Maar het is die dag inderdaad fout gegaan. We hopen zo snel mogelijk met de gemeente om de tafel te kunnen om te kijken hoe we dit kunnen oplossen.”

Heropening

Heropening van de horecazaken na vier weken is alleen mogelijk als er een goedgekeurd plan van aanpak is. Als een ondernemer onvoldoende maatregelen neemt om in de toekomst overtredingen te voorkomen, kan de sluiting langer duren.

Lofi − bestaande uit onder meer een club en een groot buitenterrein van zo’n 2000 vierkante meter − zegt zich voortdurend te hebben ingespannen om zich aan alle veiligheidsregels te houden. Zo waren er persoonlijke hosts en extra beveiliging ingezet. Volgens Lofi zijn er geen besmettingen bekend die terug zijn te leiden tot een van hun evenementen.

Verscherpt toezicht

Vorige week werd al bekend dat de handhaving en controle op feest- en horecalocaties wordt aangescherpt, omdat het aantal coronabesmettingen in Amsterdam oploopt. Veel van deze besmettingen worden opgelopen tijdens bezoekjes aan de horeca of op privéfeesten, zoals bruiloften. Daarom heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besloten meer controles in burger uit te voeren.

Bij verschillende nachtclubs − zoals Disco Dolly en Radion − in Amsterdam konden bezoekers ‘gewoon’ uitgaan zonder coronarestricties, zo bleek uit een reportage van Het Parool. Telefoons werden afgeplakt en als het licht aan ging, moesten bezoekers snel op een kruk gaan zitten bij een tafel. Ook bij Vunzige Deuntjes, dat plaatsvond op het buitenterrein van Lofi, luidde het dringende verzoek om geen foto’s en video’s te maken van de polonaise die gaande was. “We willen niet in de problemen komen,” aldus een medewerker.

Vanwege het verscherpte toezicht besloten Disco Dolly en Club Nyx op eigen initiatief hun deuren voorlopig te sluiten. Ook de Chicago Social Club sluit haar clubgedeelte. Club Radion gaf woensdag juist aan te zullen gaan beginnen met een streng zitbeleid. Alleen een snel loopje naar de bar of de wc is toegestaan, aldus de club. Dansen is er niet meer bij.