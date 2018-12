Horecazaken berispt na discriminatie aan de deur

De drie zaken moeten bij de volgende overtreding één week dicht, zo schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Een vierde horecazaak kreeg een soortgelijke waarschuwing, omdat het deurbeleid niet transparant is.



Nog eens drie zaken kregen een brief omdat zij hun toelatingsbeleid niet duidelijk maken bij de deur



De gemeente zette mystery guests in bij 49 horecazaken. Zij gingen in twee koppels langs: een koppel met een migratieachtergrond en een zonder. Deze tweetallen bezochten binnen een half uur dezelfde zaak om te controleren of cafés of clubs discrimineren bij het toelaten van gasten aan de deur.



Schijn van discriminatie

Het koppel met een migratie-achtergond is negen keer geweigerd in een zaak die het andere koppel wel toeliet. De horeca-exploitanten zijn vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Bij een tweede controle is bij de vier gewaarschuwde zaken opnieuw de schijn van discriminatie ontstaan.



Halsema laat weten dat zij de aanpak van horeca-discriminatie aanscherpt. De bevindingen van mystery-guests zijn voortaan voldoende voor maatregelen, of daar nu meldingen aan vooraf gingen of niet.



Voor betrapte horecazaken geldt 'three strikes your out': na twee kortstondige sluitingen moet de tent voor onbepaalde tijd dicht.



