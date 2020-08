Horecazaak Pamela in West gesloten na coronabesmettingen

Horecazaak Pamela is gesloten. Beeld Het Parool

Dat maakt het bedrijf zelf bekend. ‘Totdat al onze personeelsleden zijn getest, sluiten wij de deuren,’ schrijft de bar op Facebook en op een briefje aan de deur. Onduidelijk is nog of de gemeente daartoe opdracht heeft gegeven.

Vorige week zondag en afgelopen donderdag zijn daar bezoekers geweest die later besmet bleken met corona.

De Japanner

Een straat verder is ook De Japanner West gesloten. Volgens het restaurant op de Bilderdijkstraat ‘wegens omstandigheden’. Of dat komt door corona, is onduidelijk. Het restaurant was zondagochtend niet bereikbaar voor commentaar.