Horecaondernemers willen coronapas ‘boycotten en saboteren’

Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De uitgelekte nieuwe coronamaatregelen zijn volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een reactie op het kort geding dat de brancheorganisatie tegen het kabinet heeft aangespannen. Het kort geding, waarmee KHN de sluiting van clubs en nachthoreca van tafel wil krijgen, dient dinsdag. “We kregen duidelijke signalen dat het kabinet enorm in de maag zat met dat kort geding,” zegt directeur Dirk Beljaarts van KHN.

“Ze zagen dat ze die zaak zouden verliezen. In plaats van dat te erkennen doen ze er alles aan om hun gelijk te blijven halen. In plaats van dat je alleen de clubs en disco’s dupeert met een discutabele ingreep, verstrooi je die maatregel over de hele horeca, plus de cultuursector en de sportclubs. Dat is een enorme verzwaring.”

Volgens Beljaarts grijpt het kabinet naar alle strohalmen om het eigen falen te verdoezelen. “Vorige week wilden ze een grens van 60 decibel; daarboven moest je een portier en toegangscontrole inzetten. Dat bleek niet te handhaven. Waarom erkennen ze hun fout niet?”

Doodsteek

De horecabond overlegt maandag over nieuwe stappen. “Kan een kabinet deze verzwaring doorvoeren over onze sector, cultuur en sport? Is dit nog proportioneel, ook gezien de vrijheden die alle andere sectoren, zoals winkels, krijgen?”

“Dit is een doodsteek voor de nachtcultuur van Amsterdam,” zegt Eveline Doornhegge van de hoofdstedelijke afdeling van KHN. “Alles dat in de afgelopen jaren is opgebouwd, gaat ten onder. Het is voor veel ondernemers nu erop of eronder. Het is ook niet langer uit te leggen dat sectoren met dezelfde activiteiten verschillende behandeld worden. Het is zeer onnatuurlijk, zal nooit gaan werken en kan op veel weerstand rekenen bij ondernemers, personeel en gasten. Dit wordt niet langer geaccepteerd.”

“Een controleur aan de deur levert geen omzet op, die kost alleen geld. Die zijn schaars met het huidige personeelstekort. Bovendien wordt de overheidssteun sowieso 1 oktober afgeschaft. Ik hoor vanuit onze leden dat ondernemers die tot nu meegaand waren zeggen: als de steun stopt, stoppen we ook met maatregelen nemen. Veel mensen zeggen: we gaan het niet meer doen.”

“De overheid drukt via mij die vaccinatieplicht door,” zegt cafébaas Barry van den Berg van het Amsterdamse Del Mondo. “Wij moeten mensen controleren en inbreuk maken op hun vrijheden. Dat staat haaks op de privacyregels. Het gaat mij niet aan of je gevaccineerd bent of niet. We moeten dit keihard boycotten en saboteren. Ze laten ons hun kastanjes uit het vuur halen. In winkels kun je gewoon naar binnen, daar is alles vrij. Wíj worden aan banden gelegd. Dit moeten we niet doen.”

Wassen neus

“Die toegangscontroles zijn een wassen neus,” zegt Riad Farhat van 3 Wijzen uit Oost, met ruim twintig zaken een van de grootste horecauitbaters van Amsterdam. Ik mag van de wet mijn personeel niet verplichten zich te laten inenten. Die kan dus ongevaccineerd in de zaak staan. Maar als gasten niet geprikt zijn komen ze er niet in?”

Barpersoneel aan de deur zetten, mag volgens Farhat niet. “Mijn personeel heeft geen diploma sociale hygiëne. Dat heeft alleen de manager, maar die heeft wel wat anders te doen. Dus iedereen moet beveiligers inhuren die voor deurcontroles zijn opgeleid. Die mensen zijn er niet. Als de hele horeca daarvoor beveiligingspersoneel moet inhuren, vallen de beveiligingsbedrijven om.”

“Wij moeten voor elke zaak twee, drie extra mensen inhuren om te controleren. Dat kost me per persoon 60 euro per uur. Reken maar uit. Als we van zes uur ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s avonds open mogen zijn hebben wij 60,70 man nodig. Dat onze nachtzaken dicht moeten blijven, kost ons al omzet. En dan mag ik nog eens 65.000 euro per dag afrekenen om politieagent te spelen?”

En dat terwijl, zoals het er nu uitziet, de overheidssteun 1 oktober vervalt. “Wij kiezen niet voor die maatregelen., daar draaien we ook niet voor op. Die steun moet worden gehandhaafd, maar dat moet, los hiervan sowieso gebeuren. De overheid heeft de horeca veel te lang beknot. We moeten straks achterstallige huur en belastingen terugbetalen. Hoe gaan we dat doen?”

“Dit is olie op het vuur. Ik had tot nu geen moeite met de maatregelen, alhoewel ze niet allemaal even doordacht waren. Wij zijn altijd meegaand gebleven. Maar dit draaft door. De grens is bereikt. Dit is een verkapte vaccinatieplicht.”