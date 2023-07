Horecagebied in Noord wordt woonwijk: nieuwe locatie voor De Klaproos, Kometenbrood en De Schietclub

Ward Gaartman (links) en Max Schäder. Beeld Nina Schollaardt

“Er zaten hier bijna alleen maar garages,” vertelt Max Schäder (31). “In het begin moesten we echt onze plek verdienen.” Samen met Ward Gaartman (35) en Thomas Injo (39) begon hij zes jaar geleden restaurant De Klaproos op de Papaverweg, in een pand dat ze tijdelijk konden huren. Zo’n 3,5 jaar geleden lieten ze hun oog vallen op een dansschool iets verderop in de straat, richting de Klaprozenweg.

Schäder: “We hadden op internet gezien dat die te huur stond. Met een brief en een powerpointpresentatie hebben we de eigenaren overtuigd en konden we ons restaurant daar voortzetten.”

Enthousiaste ondernemers

Begin 2021 zat er aan de achterkant van het industrieterreintje in Noord alleen nog café De Ceuvel met horeca. Na de komst van De Klaproos kwam daar snel verandering in. Schäder en Gaartman verwierven meer panden op het bedrijventerrein en begonnen met andere enthousiaste ondernemers restaurant Cornerstore, bakkerij Kometenbrood, Taverno Willi Becher en De Schietlcub. Ook openden de twee bedrijfsruimtes voor creatieve ondernemers, waaronder een atelier.

“Je moet ons zien als de programmeurs van de beurt en de initiatiefnemers van die beweging daar,” zegt Schäder. “En dan hebben we partners en creatieve mensen die meedoen. We hebben het samen opgebouwd.”

Inmiddels is de hoek die Noorderlingen vooral kennen van de autogarages en de oude videotheek op de hoek een populaire plek om wat te eten, te drinken of zelfs te dansen. Maar zoals met veel tijdelijke plekken in de stad komt er ook hier een eind aan. Binnenkort gaan bijna alle tijdelijk gecreëerde plekken tegen de vlakte om plaats te maken voor woningbouw in de wijk Buiksloterham. Aankomend weekend sluit De Klaproos, het weekend erna De Schietclub. Dit tot grote teleurstelling van veel Amsterdammers die er graag kwamen.

Nieuwe plekken

Toch hebben Gaartman en Schäder ook goed nieuws, de meeste bedrijven gaan niet verloren. Restaurant Cornerstore, bekend van zijn groenten en misschien ook wel de recensie van culinair recensent Mara Grimm in Het Parool (het restaurant kreeg een 9), kan voorlopig nog blijven. Bakkerij Kometenbrood – bekend om het sesambrood en de croissants – heeft een nieuwe plek gevonden op de NDSM-werf. Ook krijgt de bakker er een extra locatie in Oost bij.

Datzelfde geldt voor de liefhebbers van De Schietclub, waar vorig jaar superster Fred Again nog een afterparty gaf na zijn concert in Afas Live. De barmanager van de nachtclub heeft ClubNL op de Nieuwezijds Voorburgwal overgenomen. Voor de Klaproos – waar het allemaal mee begon – is een nieuwe plek gevonden in de buurt. Over de exacte locatie hopen Schäder en Gaartman binnenkort meer te kunnen melden. De creatieve werkplekken verhuizen naar een oude fabriek op de Johan van Hasseltkade. De Ceuvel kan in ieder geval tot begin 2025 blijven.

Meer sfeer

Zo lijkt dus veel van de tijdelijkheid – mede dankzij het succes – een definitief karakter te krijgen. Wel blijven tijdelijke plekken, die de twee voorlopig ook bij de Papaverhoek blijven creëren, in de stad belangrijk, aldus Gaartman. “Het geeft ruimte aan mensen die normaal niet zo snel een plek krijgen. Bij permanente locaties is de huur hoger. Dit is laagdrempeliger.”

Ook brengen juist die plekken volgens Schäder veel meer sfeer. “Cultureel erfgoed kun je niet namaken. Daar zit leven in. Dat kan bijna niet in nieuwbouw. Daar moet de stad echt over gaan nadenken. Deze buurt moet de duurzaamste buurt van Amsterdam worden, maar ik vraag mij wel af hoe sociaal dat wordt. Daarbij is het maken van plaatsen in de tijdelijkheid niet duurzaam als het per definitie plaatsmaken tot gevolg heeft. Gelukkig komen er nog heel veel leuke dingen aan in de tijdelijkheid.”

