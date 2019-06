Horecabranche: wijze van controle op discriminerende portiers niet goed

Branchevereniging Horeca Nederland Amsterdam dreigt naar de rechter te stappen om de wijze waarop portiers worden gecontroleerd op discriminatie aan te vechten.

De maatregel volgt op een nieuwe controleronde van de gemeente met ‘mystery guests’ waarbij een aantal ondernemers is aangepakt. Drie moesten op het matje komen, eentje loopt kans zijn zaak een week te moeten sluiten.

De branchevereniging is niet tegen zulke controles, maar wel tegen de uitvoering ervan. “In de eerste ronde zaten er maanden tussen de controle en de uitslag,” zegt een woordvoerder van Horeca Nederland Amsterdam. “Ondernemers waren daardoor niet in staat zelf maatregelen te nemen. Die periode is, nadat wij aan de bel hadden getrokken, teruggebracht naar twee weken.” Maar na een tweede ronde deurcontroles tellen de eerdere onderzoeken wel mee in de definitieve aanpak van ondernemers.

Cursus

“Wij pleiten er voor dat deurpersoneel eerst een verplichte cursus deurbeleid gaat volgen, inclusief een certificaat. Ga daarna controleren of dat resultaat heeft.” Tegen de wijze van controleren, waarbij koppels van verschillende etnische afkomst langs de deur worden gestuurd, heeft de branchevereniging geen bezwaar. “Dat is een goede methode, alleen voert de gemeente die verkeerd uit. Koppels worden vaak uren na elkaar langs gestuurd. In de tussentijd kan de samenstelling van het publiek in de zaak al heel erg zijn veranderd, wat de basis kan zijn om de toegang te weigeren. Stuur koppels vlak achter elkaar, zodat je een oprecht beeld krijgt van de situatie op dat moment.”

Op verzoek van Horeca Nederland heeft de gemeente de aanpak van de betrokken zaken uitgesteld. “Wij hebben al in 2017, toen deze maatregel werd ingevoerd, tegen de uitvoering bezwaar gemaakt. Sindsdien hebben we nog een aantal gesprekken gevoerd. Het is jammer dat daar nu pas naar wordt geluisterd.”

Mocht het alsnog tot ingrepen komen, dan zal Horeca Nederland de betrokken ondernemers bij de rechter steunen. “Er is geen horeca-ondernemer die bewust wil discrimineren, maar het komt voor dat deurpersoneel niet goed wordt geïnstrueerd of de opdrachten niet goed uitvoert. Zorg er voor dat dat verbetert, in plaats dat je zaken dreigt met sluiting.”