Horecabranche: ‘Overheid, help ons met de huur’

Amsterdamse horecaondernemers willen overheidsingrijpen bij verhuurders Beeld ANP

“De premier houdt de economie deels op slot, maar vergeet het steunpakket uit te breiden,” zegt voorzitter Pim Evers van Horeca Nederland Amsterdam. “Weer tenminste een maand erbij, betekent dat veel horecaondernemers het met salarissteun alleen niet zullen redden.”

Volgens Evers is de huur voor sommige ondernemers een net zo grote kostenpost als lonen, die via de NOW-regeling voor maximaal 90 procent door de overheid worden betaald. “En daar zit geen enkele beweging in. Ondernemers maken nog steeds alleen maar kosten. Dat houden ze niet nog een paar maanden vol.”

Evers ziet her en der ‘prachtige voorbeelden’ van ondernemers die steun krijgen van hun huurbaas. “Maar de meeste verhuurders blijven streng. Die stellen de huur uit, maar eisen dat die later alsnog wordt betaald. Of ze willen de jaarcijfers van 2019 zien om te kijken of huuruitstel nog wel zinvol is. Soms wordt er ook gedreigd met incassobureaus.”

“De overheid moet ingrijpen, er is regelgeving nodig is om zowel huurders als verhuurders te helpen met de betaling en compensatie van huurbedragen. Als dat niet werkt, dan moet er gewoon een regel komen waarbij een deel van de huurplicht vervalt. Het kan niet zo zijn dat verhuurders buiten schot blijven,” zegt Evers.

Stroperige banken

Volgens directeur Bart Drenth van MKB Amsterdam moet er ook snel iets gebeuren met de kredietverstrekking aan gedupeerde bedrijven door de banken. Leningen worden afgedekt door garanties van het Rijk, maar veel ondernemers lopen volgens Drenth tegen stroperige procedures aan.

“Banken moeten zich aan strenge regels houden die de overheid ze heeft opgelegd toen ze werden genationaliseerd. Maar daardoor kost elke kredietaanvraag enorm veel tijd, veel meer dan nu wenselijk is. Het kan maanden duren voordat je geld krijgt. Een lening voor 25.000 euro of minder komt door alle kosten voor banken al niet uit. Zelfs een kerngezond bedrijf komt daardoor nu in de problemen.”

Overheidsloket voor kredieten

Drenth pleit ervoor dat de overheid de rol van crisiskredietverstrekker overneemt. “In andere landen, zoals de VS, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, komen zulke leningen direct van de overheid. Die is niet gebonden aan alle regels om de banken overeind te houden en kan bovendien gunstiger zelf geld lenen. We moeten echt naar een overheidsloket voor kredietverstrekking.”

Als het aan Drenth ligt, wordt die drempel zo laag mogelijk gemaakt met alleen een aantal basisvoorwaarden en controles achteraf. “Net zoals nu bij de NOW-regeling gebeurt.”

Met de verlenging van de maatregelen met een maand kunnen veel ondernemers nog wel leven, verwacht Drenth. “Maar er moet wel zicht komen op verlichting. Iedere week wordt het aantal onvermijdelijke faillissementen groter. Als je er nu steeds weer een maand aan vastplakt, dan gaan ondernemers zich echt afvragen of het het met zoveel onzekerheid nog wel waard is om verliezen te blijven pakken.”

Drenth maakt zich zorgen om ondernemers die in de problemen komen, vervolgens te laat faillissement aanvragen en dan ook persoonlijk failliet gaan. “Met name kleinere ondernemers die zelf in de zaak zitten. Elke week die ze nu doorgaan, is een jaar extra armoede lijden. Sommige ondernemers moeten de afweging echt maken of het dat nog wel waard is. Dan kan je op het moment dat de situatie geluwd is misschien herstarten met een nieuw bedrijf.”

Regels voor terrassen

Ook de horeca wil duidelijkheid over vooruitzichten. “Er wordt nu aan ons gevraagd om na te denken over hoe we de 1,5 metereconomie op te vangen,” zegt Evers. “Dat kan alleen als er wordt meegedacht door de overheid. Wij hebben vandaag aan wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) gevraagd of er een noodmaatregel kan komen voor de regels waar horecaondernemers zich aan moeten houden. We willen dat de terrassen groter kunnen worden dan is toegestaan, de regels voor terrasverwarming versoepeld. Maar zonder het risico te lopen dat we vervolgens boetes krijgen.”