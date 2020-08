Horecabond waarschuwt: foute investeerders nemen wankelende bedrijven over

Een som zwart geld kan ervoor zorgen dat een ondernemer toch maar verkoopt. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Eveline Doornhegge, regiomanager Amsterdam van Koninklijke Horeca Nederland, slaakt een noodkreet. De horecabond krijgt steeds sterkere signalen dat foute investeerders deels via onderhandse, zwarte betalingen proberen wankelende bedrijven over te nemen. De eigenaren proberen nog wat aan een verkoop over te houden, in plaats van failliet te gaan.

“We zien dat veel zaken te koop staan, wat op zich al zorgelijk is, en dat die logischerwijs voor veel lagere bedragen te koop staan dan vóór de crisis,” zegt Doornhegge. “Waar een horecazaak eerst acht ton waard was, zie je dat nu dat die voor vier ton wordt verkocht. Oók in de goede buurten, zoals de uitgaans­gebieden en het hart van de binnenstad.”

De vraag is of de koper dan werkelijk 400.000 euro afrekent, of dat daarbovenop onderhands zwart geld wordt betaald.

Doornhegge: “Bedrijven hebben door de crisis natuurlijk een andere waarde, maar hoe hoog die nu is, is nog niet goed te bepalen. Een som zwart geld kan het verschil maken. Daardoor kan een ondernemer denken: ik zal toch maar verkopen, voordat ik failliet ga of de rechter mijn huurovereenkomst ontbindt omdat ik zeven maanden huurachterstand heb. Dan sta ik met nul euro op straat.”

Huren blijven hoog

Inmiddels gebeurt wat al maanden werd gevreesd: opkopers die vermoedelijk tegen het criminele (drugs)circuit aanschurken, benaderen bedrijven of ze te koop zijn.

De huren zakken nog niet, wat ook een groot probleem is voor de horeca en winkels in een benarde positie.

“Amsterdam zal bovendien nog harder en langer worden getroffen door de crisis dan de rest van Nederland,” zegt Doornhegge. “Niet alleen komen de toeristen van ver nog niet terug, maar ook de zakelijke markt ligt grotendeels plat. Dat raakt vele branches nog jaren: de hotels, maar ook de uitgaansgelegenheden. Er wordt niet meteen weer massaal gevlogen.”

In de grote hotels zijn ontslaggolven aanstaande en de uitbaters van (nacht)clubs zien nauwelijks perspectief.

“Je ziet dat illegale feesten weinig in de weg wordt gelegd, maar de clubs mogen niet open, of alleen onder een regime waar ze weinig aan hebben,” zegt Doornhegge. “Ook die branche is heel gevoelig voor verkeerde partijen en criminelen die zich willen invreten. Ik zeg niet dat het verwijtbaar is, maar met de huidige systemen en bevoegdheden en met een zó onderbemande fiscus is de overheid niet in staat er grip op te krijgen.”

Slapeloze nachten

Bijna alle ondernemers hebben slapeloze nachten, zegt Doornhegge, vanwege zorgen over de tijd die ze het nog kunnen uitzingen.

De Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland roept op tot een noodplan met extra fondsen voor de horeca en verdergaande ondersteuning. Doornhegge: “Anders gaan meer ondernemers onderhandse betalingen accepteren, vrees ik.”

De bond hoopt dat de politiek ingrijpt. “Normaal zouden we hier niet mee naar buiten treden,” zegt Doornhegge, “maar nu hebben we er belang bij om de landelijke overheid te laten zien hoe ernstig het is en de lokale bestuurders en raadsleden te tonen welke gevaren op de loer liggen. Verdergaande steun is nodig. Zo gaat het niet lukken een gezond en gevarieerd aanbod te realiseren en de meer gewenste bezoekers­stromen aan te trekken.”