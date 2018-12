Horecabazen riskeren sluiting na overtreding

De uitwisseling van gegevens tussen de Inspectie en Amsterdam is ontstaan om kwaadwillige ondernemers harder aan te pakken wanneer ze hun personeel onderbetalen of illegaal mensen te werk stellen. Als de Inspectie een dergelijk geval tegenkomt en de ondernemer beboet, wordt het stadhuis meteen op de hoogte gesteld.



De gemeente kan met deze informatie de vergunning van de horecazaak intrekken en tot sluiting overgaan. Ook kunnen in het vervolg nieuwe aanvragen voor een onderneming worden geweigerd.



In de afgelopen periode zijn al drie restaurants en een discotheek gesloten in Amsterdam. Nieuwe horecaondernemers worden vooraf gewaarschuwd over de samenwerking tussen Inspectie en de gemeente. Naar verwachting zal dat een preventieve werking hebben.



De samenwerking gaat in per 1 januari 2019.