Horecabaas over coronaregels: ‘Volgens mij krijg je geen corona van bestek’

Bar Baut op de Stadionweg. Beeld Nosh Neneh

Om een tweede lockdown te voorkomen, kondigde de premier donderdagavond een aantal nieuwe maatregelen aan. Zo moeten bezoekers in de horeca voortaan hun naam en gegevens doorgeven, zodat de GGD deze kan gebruiken voor bron- en contactonderzoek. Horecazaken, maar ook pretparken en musea, kunnen bij constatering van besmettingen twee weken worden gesloten. Ook mogen burgemeesters de openingstijden van horeca en nachtwinkels beperken tot middernacht.

Onzin

Horecabaas Riad Farhat runt negentien zaken in Amsterdam, waaronder Bar Bukowksi, Biertuin en Waterkant, en is niet te spreken over de regels. Farhat . Dat een tent veertien dagen gesloten moet worden bij een uitbraak, vindt hij onzin. “De tafels en de stoelen raken toch niet besmet? Ik snap niet waarom je dan dicht zou moeten. Tuurlijk, als een groep personeelsleden elkaar heeft aangestoken, begrijp ik het. Maar volgens mij krijg je geen corona van bestek.”

Ook Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is verbaasd over de aangekondigde maatregelen. Dirk Beljaarts, algemeen directeur van KHN, deelde donderdag zijn twijfels met Het Parool. Horecazaken die besmette gasten binnen hebben gehad, zouden naar zijn idee sneller open moeten kunnen wanneer passende maatregelen zijn getroffen.

Ook zet de KHN vraagtekens bij de aangekondigde registratieplicht. “Eerder werd ons verteld dat registratie geen mogelijkheid was vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming,” aldus Beljaarts.

“Wij zijn eigenlijk niet zo geschokt,” zegt Nick van der Meer, marketingmanager van restaurants Bar Baut en C. Zij registreerden de gehele coronaperiode al contactgegevens van hun gasten. “Ook als er mensen kwamen aanwaaien kregen ze dat verzoek,” vertelt van der Meer. Wel vindt hij het verontrustend dat er weer wordt gevraagd om drukke plekken te mijden. “Daarom zitten we er bovenop. We hebben elke dag een uitgebreide briefing en handhaven streng in onze restaurants.”

Farhat vindt het goed dat de overheid weer wat van zich laat horen. Ook over de mogelijke openingsbeperking maken Farhat en van der Meer zich weinig zorgen. “Er zijn zat collega's die lak hebben aan de regels,” aldus Farhat. “Dus om twaalf uur sluiten lijkt me geen probleem. Mensen lijken alles een beetje vergeten. We willen niet weer dicht.”