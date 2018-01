Horeca tegen gemeente: 'Timmer horecazaak niet dicht na geweld'

Dat doet het naar aanleiding van de handgranaat vorige week bij club Suzy Wong in de Korte Leidse­dwarsstraat.



"Anders geef je criminelen invloed op de bedrijfsvoering van de horeca," zegt regiomanager Eveline Doornhegge van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam.



Omdat de gemeente, om gevaar voor omwonenden te voorkomen, zaken consequent dichttimmert, kunnen ondernemers gemakkelijk onder druk worden gezet.



Afpersen

Eerder sloot de gemeente ook Club Abe en café In the City na de vondst van handgranaten.



De organisatie sluit niet uit dat criminelen proberen horecaondernemers af te persen door met geweld te dreigen, wat ook bij coffeeshops gebeurt. "Maar het kan ook te maken hebben met streng deurbeleid waarbij criminelen zijn geweerd."



"We moeten voorkomen dat dit ook in de horeca een trend wordt. Wij willen in overleg met politiek en gemeente een ander beleid. We hebben vorig jaar bij een schiet­incident in Westerpark gezien dat de gemeente bereid was af te zien van sluiting, omdat de ondernemer vrijwillig zijn zaak twee weken dichtdeed."



