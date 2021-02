Horeca krijgt weer toestemming voor uitbreiding terrassen

Een uitgebreid terras op het Spui in Amsterdam afgelopen zomer. Beeld ANP

De vergunningen voor de uitbreidingen die er al waren, zullen automatisch worden verlengd. Ook kunnen horecaondernemers nieuwe vergunningsaanvragen indienen. Afgelopen zomer maakten ruim 1200 ondernemers uit de stad gebruik van de mogelijkheid om hun terras te verruimen.

Evaluaties hebben wel tot enkele aanpassingen geleid. Zo kunnen tussentijds verleende toestemmingen voor extra terrasruimte ingetrokken worden. Op sommige plekken bleek dat door de extra ruimte voor de horeca de druk op de openbare ruimte toenam. Daarom zijn enkele vergunningen aangepast of ingetrokken. Volgens de gemeente is dat alleen ‘na zeer zorgvuldige afwegingen’ gebeurd.

Terrasseizoen

Vanaf 1 maart begint het terrasseizoen officieel weer en veel Amsterdammers zullen er reikhalzend naar uitkijken. Maar waarschijnlijk zullen ze nog even moeten wachten, net zoals de horecaondernemers die dolgraag weer open willen. Demissionair premier Rutte liet donderdag in de Tweede Kamer al weten ‘weinig optimistisch’ te zijn over versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 2 maart.