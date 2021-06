Horeca klaar voor Oranje op groot scherm: ‘De reserveringen strómen binnen’

Vanaf zaterdag tot het einde van het EK mogen Amsterdamse kroegen weer wedstrijden vertonen. Beeld ANP

De achtste finale van het EK voetbal hoeft zondag niet meer in besloten kring vanaf een klein scherm bekeken te worden. Om 18.00 uur schalt ook buiten bij menig Amsterdams café het Wilhelmus uit de boxen. “Ik ben as we speak onderweg om een tv-scherm aan te schaffen zodat gasten de wedstrijd bij ons op het terras kunnen kijken,” vertelt Dennis Kaandorp, eigenaar van café Arie in De Pijp.

Toen bleek dat Oranje in de achtste finale tegen Tsjechië speelt – en dus niet tegen een eerder verwachtte tegenstander uit de poule des doods – wist hij zeker dat het extra scherm er moest komen. “Als we de kwartfinale halen, moeten we tegen de winnaar van Wales-Denemarken. Ik heb er het volle vertrouwen in dat we ver komen, en met een nieuw scherm kunnen we ertegenaan. We maken er een ouderwets oranjefeest van.”

Coronamaatregelen

Helemaal ouderwets zal het niet worden. Het aanmoedigen moet zittend en op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook moeten de schermen zo geplaatst zijn dat meekijken vanaf de straat niet mogelijk is. “Normaal stond de hele tent altijd helemaal vol, zij aan zij zingend,” zegt Floris Harms, eigenaar van Bar Baarsch in West. “Nu moeten we nog even kijken hoe we zoveel mogelijk mensen op voldoende afstand van elkaar kunnen laten zitten. En die moeten dan ook nog het scherm goed kunnen zien.”

Het is een extra obstakel in de puzzel die al niet zo makkelijk was. “Als het om dit soort dingen gaat, ben ik altijd wat zenuwachtig. Er komt zoveel techniek bij kijken. Ik hoop dat het allemaal gaat werken.” Maar de horeca-eigenaar laat zich er allerminst door tegenhouden. “Ik merk dat iedereen er ontzettend veel zin in heeft. Het personeel staat te trappelen en de reserveringen strómen binnen.”

‘Lekker sfeertje’

Ook Hannekes Boom was snel uitverkocht en op het grote terras van Nieges (beide in Centrum) waren donderdagochtend nog maar een paar plekken beschikbaar voor de achtste finale zondag. “Iedereen kijkt zo’n wedstrijd toch het liefst met een biertje op het terras,” zegt de event-manager van de twee horecazaken. Ze maakt zich weinig zorgen over de eventuele gevolgen van dat biertje voor het volhouden van de 1,5 meter afstand. “Ik verwacht dat mensen die verantwoordelijkheid zelf nemen. In the heat of te moment weet je het nooit, maar we gaan ervoor zorgen dat mensen niet gaan rondrennen of zoiets.”

Bij het kleinere café Hermes in De Pijp kan het scherm maar op één manier hangen: naar buiten gericht. Eigenaar Barbara Steinhauer maakt zicht geen zorgen: “We hangen gewoon wat extra oranjeversiering voor het raam zodat mensen vanaf de straat niets zien.”

Steinhauer benadrukt hoe fijn een EK-wedstrijd op dit moment is voor de horeca. Dat ze maar dertig bezoekers kan ontvangen door de 1,5 metermaatregel, mag de pret niet drukken. “Er hangt altijd zó’n lekker sfeertje als er voetbal gekeken wordt. Dat heb ik echt gemist.”