Horeca keldert minder dan in eerste lockdown: ‘De wegwerpbakjes stonden klaar’

Restaurant Kaagman & Kortekaas bezorgde ook tijdens de eerste lockdown. Beeld Jakob van Vliet

Toen de horeca in maart plotseling dicht moest, kwam Eugene van Angelbeek meteen in actie. Hij opende zijn restaurant De Veranda voor afhaalmaaltijden, maar dat kwam slecht op gang. Zo slecht dat hij na vijf dagen stopte. Bij zijn Café de Jonge Dikkert begon hij met pakketten om thuis een menu te bereiden. Dat ging iets beter, maar ook daar kreeg hij met allerlei obstakels te maken. Waar hebben klanten behoefte aan, wat voor gerechten zijn geschikt, hoe verpak je het eten? “Het is alsof je een compleet nieuw bedrijf begint.”

Deze keer was dat anders. De juiste wegwerpbakjes stonden klaar, evenals instructievideo’s op YouTube voor bij de pakketten. Van Angelbeek wist nu welke gerechten geschikt waren om thuis te bereiden en ook hoe hij zijn klanten handig op de hoogte kan brengen. Mede hierdoor verkocht hij in het eerste weekend van de nieuwe horecasluiting 250 pakketten – in maart waren dat er in een weekend nog geen honderd.

De omzet van cafés en restaurants lijkt deze sluiting minder hard te kelderen dan bij de horecasluiting in maart, zo laten cijfers van ING zien. Op 15 oktober was de pinomzet in de branche 65 procent minder dan normaal voor de tijd van het jaar, in maart was dat zo’n 85 procent in vergelijking met voorgaande jaren. Dit duidt erop dat de horeca dit keer beter wisten in te spelen op de situatie.

Overschakelen

Volgens ING-econoom Marten van Garderen wisten cafés en restaurants in oktober sneller overschakelen op alternatieven als afhalen en bezorgen. “De lockdown kwam minder plotseling en was bovendien geen onbekend terrein. Daardoor wisten restaurants wat ze te doen stond.”

Ook Diego Teixeira, mede-eigenaar van restaurant Bam Boa, ontdekte in maart dat het bezorgen van eten een andere tak van sport is. “Je weet niet hoe lang het eten onderweg is of in welke staat het aankomt.” Bij de tweede lockdown stond een kaart klaar met gerechten die zich perfect lenen voor bezorging. “De kipspies is eraf, die wordt snel droog. Nu hebben we een half kippetje dat je thuis nog even moet garen in de oven.”

Duurt nog wel even

Hoewel restaurants deze keer beter voorbereid waren, blijven de coronamaatregelen een harde klap. Sommige dingen zijn dit keer juist lastiger dan in maart. Zo merkt Van Angelbeet dat ‘de gunfactor’ voor de horeca is afgenomen. “In maart klonk overal: red de horeca. Dat hoor ik nu nergens meer.”

Ook is er nu veel meer concurrentie, merkt Teixeira. “Meer restaurants zijn overgestapt op bezorging. Zij hebben allemaal door dat dit nog wel even gaat duren.” Daar is hij zich zelf ook bewust van: bij het maken van de winterkaart houdt hij bij elk gerecht rekening dat het geschikt is voor afhaal. “Wij gaan er niet vanuit dat wij in 2020 nog opengaan.”