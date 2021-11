Horeca gelaten op slot om 20 uur, wat rest zijn huisfeestjes of Fußpils

Om 20.00 sluiten de kroegen en restaurants, zonder veel problemen. Beeld Joris van Gennip

Op twee manieren hadden velen geen risico genomen met hun zaterdagavond, die vanaf 20 uur zonder horeca zou zijn. Sommigen hadden zich vanaf de middag al zo bezat dat ze al voor achten over straat zwalkten. Die hadden niet eens meer door dat de kroegen en restaurants hun deuren sloten. Anderen sjouwden ruim voor sluitingstijd rond met kratten en tassen drank, voornamelijk op weg naar huisfeestjes.

Waar het om 19 uur in de binnenstad en De Pijp nog moeilijk voor te stellen was dat de afgeladen terrassen en horeca tijdig en ordentelijk leeg zouden raken, bleek dat uiteindelijk geen probleem.

In de Reguliersdwarsstraat is het even voor achten nog heel vol, al zijn in en voor de cafés en clubs al wel bewegingen te zien die op sluiting duiden. Hier en daar is het licht al fel aan. In de Soho dansen fanatiekelingen nog uitbundig rond, maar elders worden de stapels stoelen op de terrassen steeds hoger. Twee over acht is het ook in de Soho uit met het feest. Veel spanning levert het niet op: na een kleine twee jaar coronagedoe is vrijwel iedereen wel gewend dat de dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan, en dat de uitgaansnacht bruut wordt afgekapt.

Gastheren (m/v)

Op het Rembrandtplein hangen al om tien over acht de uit clubs, coffeeshops en kroegen geveegde klanten gelaten op de stenen randen en banken van het plantsoen, onder het toeziend oog van de oude meester van steen.

Wel acht ‘gastheren’ (m/v) staan in plukjes paraat om de vragen van vooral toeristen en dagjesmensen te beantwoorden, maar iedereen lijkt te begrijpen dat zij het verder ook niet kunnen helpen. Hier en daar klinkt wat geschreeuw en gejoel, maar echt gedoe blijft uit. Op de Nieuwmarkt gaat het er exact hetzelfde aan toe. Een beetje hangen, wat snacken, en dan, tja, wat dan?

Over de Wallen wandelen bijvoorbeeld. Maar ook daar is weinig te zien. De prostituees hebben om 18 uur hun gordijnen definitief gesloten. Op de Oudezijds Achterburgwal is het om half negen al pikdonker in The Old Sailor – toch een beetje de lokale thermometer. De ‘hosts’ op de brug beamen: alles is rustig.

Messi

In de Warmoesstraat is een enkel kleiner zaakje nog open, maar zijn alle grotere horeca dicht. De pianist op de Dam heeft veel bekijks: bij gebrek aan ander vertier staat een ruime kring toeristen naar zijn kunsten te luisteren, met het uitgelichte paleis als statig decor. Voor een hel verlichte etalage van Madame Tussauds kun je een selfie maken met de wassen Lionel Messi in het shirt van het Argentijns elftal – dat is het wel zo’n beetje qua vertier.

In de Leidsebuurt doen de oliebollenkraam en wat fastfoodtenten nog hun zaken, toeristen roken hun joints. In het Vondelpark en het Sarphatipark hangen hier en daar wat groepjes, maar is verder niets te beleven. Dat past bij de miezer die inmiddels neerdaalt.

Amsterdammers en hun gasten vertrekken al tijdig naar hun huisfeesten. Voor de toeristen zit er niets anders op dan wandelen, of vroegtijdig terug naar het hotel. Wie goed voorbereid is, heeft tijdig Fußpils geregeld, zoals dat in Berlijn heet. Zij struinen rond met koude biertjes in de hand, wat misschien niet op alle plekken mag, maar toch zeker moet kunnen in deze barre tijden.