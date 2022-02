Horeca en theaters blij met verruimde openingstijden, ‘maar ik denk weer: kunnen jullie wel logisch nadenken?’

‘Het zal wel weer druk worden. Iedereen wil uit,’ zegt eigenaar Rogier Ossendorp van The Chupitos Club. Beeld Paul Bergen/ANP

Eigenaar Rogier Ossendorp van feestkroeg The Chupitos Club reageert verheugd. “Dat is hartstikke fijn natuurlijk. Het gaat eindelijk weer de kant op dat wij ook iets mogen. Het zal wel weer druk worden. Iedereen wil uit. Toen we vorig jaar tot middernacht open mochten, was het ook al zo druk.”

Pas over een week zijn alle beperkingen van de baan, maar dat vindt Ossendorp geen probleem. “Ik ben allang blij dat dit weer mag. Ze zijn nu flinke stappen aan het maken.”

Logisch?

Daar denkt Anne-Marie Grijzenhout, eigenaar van feestcafé Nol, iets anders over. “Voor alle duidelijkheid, ik ben er heel blij mee, maar wederom denk ik: kunnen jullie wel logisch nadenken? Ik snap niet waarom vrijdag pas die versoepelingen ingaan. Dus als je donderdag komt, moet je op je stoel blijven zitten, en vanaf vrijdag is het weer volle bak en mag iedereen dansen. Hoe ga ik dat donderdag aan die mensen uitleggen? Dat krijg ik toch niet voor elkaar? En als ik dat niet doe, krijg ik een boete.”

En week later zijn alle beperkingen van de baan. “Dat snap ik niet zo goed. Als je wilt afwachten wat het virus doet, hou het dan een week of drie op een sluitingstijd van 01.00 uur. Of je zegt: we stoppen nu overal mee. Ik hoop in elk geval dat we voor altijd en eeuwig van dat virus af zijn.”

Kleine slag om de arm

Ook eigenaar Trees Ruzette van De Twee Zwaantjes is blij met de versoepelingen. “Voor ons is het echt heel belangrijk dat die anderhalve meter wordt afgeschaft. We zijn niet zo’n groot café. Ik denk dat het vrijdag meteen goed vol is.”

Een kleine slag om de arm houdt ze wel. “We weten niet wat er over een maand gebeurt. Ik hoop dat het virus wegblijft, maar je weet niet of het zich stiekem in iets nieuws muteert. Maar in de landen om ons heen is ook alles al vrijgegeven, dus waarom wij dan niet? Iedereen verlangt hiernaar.”

Personeelstekort

“Wij juichen, we springen, we rennen rondjes van plezier,” zegt Reinout Ezinga, mede-eigenaar van IJver Amsterdam op de NDSM-werf. “Eindelijk een lichtpuntje.” Dat was nodig, vertelt hij, het was moeilijk om nog moed te houden de afgelopen weken – voor hem, maar ook voor zijn personeel.

Nu kunnen zijn compagnons en hij eindelijk de plannen uitvoeren waar ze al twee jaar mee rondlopen – IJver opende de deuren vijf maanden voor de lockdown. Dat betekent: borrels en feestjes. Aankomende zaterdag kan er onder de net aangeschafte discolampen al gedanst worden.

“Het enige probleem is het personeelstekort,” zegt Ezinga. “We hebben nu al problemen om de roosters rond te krijgen, en nu moeten we ook mensen vinden die nachtdiensten draaien.” Ezinga heeft een ludieke actie bedacht: rond GGD-priklocaties hangen nu posters om personeel ‘terug te pikken’, “zonder de r van prikken,” zegt hij, “zodat alle werknemers die van de horeca naar de GGD gingen weer terugkomen.”

‘We zijn net een familie’

Ook restaurant Rijks van sterrenkok Joris Bijdendijk kampt met personeelstekort. “Maar daar gaan we uitkomen,” zegt hij. “We zijn vooral heel blij dat we eindelijk richting normaal gaan. De afgelopen weken voelde alsof we met iets onnodigs bezig waren.” Het restaurant kan vanaf vrijdag weer negentig in plaats van vijftig gasten ontvangen.

Het allerbelangrijkste is voor hem dat zijn personeel gelukkig is. “Met zo’n groep kun je verder bouwen, plannen maken en nieuwe mensen aannemen,” zegt Bijdendijk. Hij heeft vertrouwen in de toekomst. “Wij gaan niet kopje onder,” zegt hij, “en ik hoop dat hetzelfde geldt voor alle andere Amsterdamse horecazaken.”

Theaters

Ook de theaters zijn gelukkig met de aanstaande versoepelingen. “Een voorstelling bestaat door de ogen van het publiek,” zegt Jörgen Tjon A Fong, directeur van De Kleine Komedie. “Samen met mensen naar een optreden kijken is fundamenteel. Je luistert naar het perspectief van een cabaretier en praat daar later over na.”

Hij heeft er vertrouwen in dat het publiek komt. Alleen, zegt hij, we moeten de sector wel in de gaten houden. Vooral beginnende artiesten, die een onzeker ZZP-bestaan leiden en vanwege de lockdowns nog nooit op een podium hebben gestaan, verdienen aandacht. “We gaan een periode van wederopbouw in. Dat geeft vertrouwen, maar we moeten voorzichtig zijn. Er moet geïnvesteerd worden in een nieuwe generatie talenten en dat betekent wellicht dat de sector nog wat extra steun nodig heeft.”

Nu hebben de artiesten corona

“Het publiek is het belangrijkst,” vindt ook Kees Blijleven. De directeur van De Krakeling zegt dat er een soort magie ontstaat als ouders met kinderen dichtbij elkaar mogen zitten. “Zo worden ze onderdeel van de voorstelling.”

Gelukkig weten de toeschouwers De Krakeling ook te vinden: Blijleven heeft al 100 kaarten verkocht voor De Gouden Koets op zondag. Eerst mochten er maar 57 bezoekers komen. Het enige probleem is dat sommige artiesten nu corona hebben, vertelt Blijleven. Daardoor moest hij een optreden dat voor zaterdag op de planning stond afgelasten.

Yassine Bouassaid, directeur van de Meervaart, vindt de nieuwe versoepelingen een uitdaging: hij is heel blij dat de theaters weer op volle capaciteit open kunnen, maar hij hoopt vooral dat er over een langetermijnstrategie wordt nagedacht.

“Het is niet zo dat de kaartverkoop opeens 100 procent is,” zegt hij. “We moeten onze bezoekers goed informeren en een goede marketing bedenken.” Het is belangrijk dat het publiek weer vertrouwen krijgt. “We gaan ervoor knokken,” zegt Bouassaid, “maar op dit moment is niets zeker.”