Horeca bereidt zich voor op coronapas: ‘We gaan alleen steekproefsgewijs controleren’

Vanaf zaterdag ben je in horeca en culturele instellingen alleen welkom als je in bezit bent van een geldige coronacode. Beeld ANP

De nieuwe coronaregels die vanaf zaterdag gelden, zorgen voor enthousiasme, maar ook voor de nodige frustratie, zo blijkt uit een rondgang. Moeten controleren op het coronatoegangsbewijs roept vragen op bij horecapersoneel, ervaren ook werknemers van Café Fonteyn aan de Nieuwmarkt. “We zijn er eigenlijk nog niet goed uit hoe dit aan te pakken,” vertelt medewerker Bas. “Sowieso vinden we het heel raar dat we gasten moeten weigeren en dat dit weer op ons bordje terechtkomt.”

Ook restaurantmanager Nick van der Meer van Baut Oost aan de Wibautstraat heeft zijn twijfels over de controle op de coronapas. De hostess die de gasten ontvangt, wordt daar verantwoordelijk voor het checken van de pas. “Het zal vast wel eens gebeuren dat zij een jas ophangt en er al gasten gaan zitten of iets dergelijks. Het is niet in alle gevallen foutloos te controleren.” Op de avond ‘politieagentje te gaan spelen’, daar heeft de restaurantmanager in elk geval geen zin in. “We gaan er op de best mogelijke manier mee om. Maar ik weet niet of ik echt keihard ga weigeren; dat vind ik niet heel gastvrij.”

Niet actief controleren

Het is de reden voor café-restaurant Pacific in het Westerpark om enkel steekproefsgewijs te controleren. “Wij houden ons aan de regels en ideeën van Femke Halsema en gaan klanten die binnenkomen niet actief controleren,” zegt medewerker Judith Blokland. “Anders gaat het plezier van een avondje uit wel erg verloren.” Burgemeester Halsema zegt alleen bij ‘excessen’ te handhaven op de coronapas, maar schenden van sluitingstijden of niet stelselmatig controleren op de coronapas kan leiden tot boetes en sluiting.

Café de Engelbewaarder in de binnenstad vraagt van zijn werknemers om een app te downloaden waarmee ze de QR-codes kunnen scannen. “Wij merken dat veel klanten het er niet mee eens zijn. Net nog was er een man die de hele check nergens op vond slaan. Hij laat zich niet vaccineren of testen en nu is hij vanaf zaterdag dus waarschijnlijk niet meer welkom,” vertelt werknemer Isa van Gerven.

Controle bij kaartverkoop

De controle op een geldig coronatoegangsbewijs lijkt voor bioscopen beter te hanteren. Pathé meldt dat ze de bezoekers bij het tonen van het toegangskaartje vraagt om hun QR-code in combinatie met een geldig ID-bewijs. Bij filmhuis Rialto aan de Ceintuurbaan wordt ook op die manier gecheckt. “Er komt bij de ingang iemand te staan die de coronapas van de bezoekers controleert, hiervoor zijn twee extra mobiele telefoons aangeschaft,” vertelt chef horeca Richard van Meer.

Wel voorziet hij eventuele problemen met het scannen van de QR-code. “Sommige oudere gasten zijn niet altijd op de hoogte van de regels of hebben geen smartphone; we hopen dat zij een papieren QR-code kunnen regelen.” Om het publiek aan het wegvallen van de anderhalve meter te laten wennen, verkoopt Rialto in de eerste week 80 procent van de kaartjes. “Daarna gaan vanaf zaterdag weer alle stoelen in gebruik.”

‘Weer als vanouds’

Wat bezetting betreft verandert er voor zowel café Fonteyn als restaurant Baut Oost niet veel. “Er is in de horeca natuurlijk ook nog steeds een tekort aan personeel,” legt Van der Meer uit. “Maar ons restaurant is ruim genoeg dus er kunnen wat ons betreft genoeg mensen in. We blijven ook met shifts werken.” Op het terras van Fonteyn komen extra stoelen te staan. “De schermen mogen nu weg, mensen kunnen weer dichter bij elkaar zitten; het terras wordt weer als vanouds.”

Niet langer moeten controleren op de anderhalvemeterregel is voor het personeel in ieder geval een stap in de goede richting. Bas: “Het voelt alsof het einde van dit hele gebeuren wat meer in zicht is.”

“Het is fijn om weer meer terug naar het oude normaal te gaan,” zegt ook Richard van Meer van Rialto, “maar het vereist wel logistieke uitdagingen. Dus hopelijk vinden we daar met z’n allen snel een weg in.”