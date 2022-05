Horeca bereidt schadeclaims voor vanwege terrassenverbod van Halsema

Horeca op de Nieuwmarkt. Burgemeester Femke Halsema wil in het Wallengebied de extra terrassen vanaf vrijdag verbieden. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In coronatijd mochten cafés en restaurants in de binnenstad rondom de lockdowns tijdelijk extra terrassen neerzetten om zo de gederfde inkomsten en de gevolgen van de 1,5 metermaatregel te compenseren. Om de horeca ook dit jaar te steunen, heeft — zo staat in de vergunningen — ‘de Burgemeester besloten om de mogelijkheid van gebruik van dat extra terras te verlengen tot en met 31 oktober 2022’.

Maar zaterdag maakte burgemeester Femke Halsema in Het Parool bekend dat die extra terrasvergunningen in het Wallengebied en de Nieuwmarktbuurt vanaf vrijdag worden ingetrokken. ‘We merken dat het zó druk wordt op straat dat de tijdelijke terrassen een te grote druk leggen op de leefbaarheid in de buurt,’ schrijft de burgemeester in een brief aan de ondernemers.

Cafébazen zijn overvallen door die ingreep. Volgens hen concentreert de drukte zich op plekken waar helemaal geen terrassen staan of reguliere horeca opereert. “Wat de burgemeester nu flikt, tart alle normen van behoorlijk bestuur,” reageert horecaondernemer Barry van den Berg van ondernemersvereniging Nieuwmarktbuurt.

Kop van Jut

“Na twee jaar coronasluitingen en beperkingen die door de overheid werden opgelegd, is de horeca opnieuw kop van Jut. Iedere ondernemer heeft geïnvesteerd in medewerkers en materialen om het coronaterras te exploiteren. Daarmee kunnen we serieus onze schuldenberg te lijf. Nu zitten we met extra meubilair, dure parasols en arbeidscontracten.”

“Zonder overleg en zonder evaluatie worden nu de vergunningen eenzijdig opgezegd. Onbehoorlijke symboolpolitiek. Een totaal verkeerde maatregel bovendien: juist bij drukte moet je bezoekers zitplaatsen bieden. Je krijgt nu nóg meer lopende mensen. Dit middel is erger dan de kwaal.”

Deze week vergaderen de ondernemers over stappen, waaronder schadeclaims. Volgens hen ontstaat rechtsongelijkheid, doordat horecazaken elders in de binnenstad hun coronaterrassen wel mogen laten staan.

Volgens de eigen regels kan de gemeente vergunningen intrekken ‘vanwege gewijzigde omstandigheden of inzichten’. Maar daarvan kan volgens de horecaondernemers geen sprake zijn. “We wisten toch allemaal dat er na het intrekken van de coronamaatregelen drukte zou terugkomen in het Wallengebied,” zegt Eveline Doornhegge van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Onredelijk

“Het eenzijdig projecteren van drukteproblemen op ondernemers is onredelijk. Wij hadden dit na alle overleg over druktemaatregelen de afgelopen jaren ook niet verwacht. Daarin is ook nooit gebleken dat zich door de extra terrassen problemen voordoen.”

KHN heeft Halsema gevraagd de vergunning voor coronaterrassen alleen op de drukke momenten in te trekken. “Bijvoorbeeld vrijdag en zaterdag vanaf 20.00 uur en op feestdagen. Terrassen worden vaak al in de ochtend neergezet en tot uiterlijk 22.00 uur gebruikt. Dit zijn doorgaans niet de drukste momenten in het gebied.”

“Ook hebben we gevraagd beter te kijken op welke locaties het knelt,” zegt Doornhegge. “Dat kan nooit het hele oude stadshart zijn. Het intrekken van alle coronaterrassen in het Wallengebied maakt hoogstens op een beperkt aantal momenten en plekken het verschil.”

“Op de Nieuwmarkt zien we vooral Amsterdammers op de terrassen. Die moeten we alweer nee gaan verkopen. Dat strookt niet met de ambities om nog meer inwoners van Amsterdam naar dit gebied te laten komen.”

Gebrekkig toezicht

Het college gaat volgens de horecavereniging voorbij aan het gebrekkige overheidstoezicht op de drukte. “Handhaving zit nog niet op eenderde van de capaciteit die er hoort te zijn. Het gebrek aan toezicht lijkt een vrijbrief voor onaangepast gedrag van bezoekers.”

Met het terrasverbod is het nog niet voorbij. In haar brief laat Halsema de ondernemers alvast weten ‘aanvullende maatregelen’ voor te bereiden. ‘Zoals een verdere uitbreiding van het alcoholverkoopverbod, de eventuele invoering van venstertijden voor de horeca waarbij na een bepaald tijdstip geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten en het in het weekend terugbrengen van sluitingstijden naar 03.00 of indien noodzakelijk naar 02.00 uur.’

Ook overweegt het college op piekmomenten de toegang tot het Wallengebied af te sluiten met draaihekjes en zo bezoekersaantallen te ‘doseren op 70 procent van het niveau voor corona’.

Doornhegge: “Er komt nog een hele ladder maatregelen bij die zo extreem zijn dat de belangen van ondernemers geheel ondergeschikt raken aan die van een groep bewoners uit het gebied. En dan vraagt de burgemeester ondernémers om met alternatieven te komen.”

Paniekstand

De ondernemersclubs beraden zich volgens haar deze week om na te gaan of er voldoende vertrouwen is om daarmee aan de slag te gaan. “De maatregelen zijn al aangekondigd en daar lijkt weinig ruimte in te zitten. We hebben Halsema gewaarschuwd dat ze betrokkenheid van ondernemers verliest door zo snel in de paniekstand te schieten en dit zonder redelijke argumenten op te leggen.”

Volgens Wallenondernemer Van den Berg denken horecaondernemers al jaren mee over maatregelen en manieren om juist Amsterdammers te trekken. “Tourniquets? Prima. Entree heffen? Vooral doen om de brallers en klaplopers te weren van de Wallen. Maar ga nou niet de goedwillende horecaondernemers hun terras afpakken.”