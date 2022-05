Horeca: beperk omvang terrassen op Wallen alleen op drukke dagen

Terrassen in het Wallengebied in het hart van Amsterdam zouden alleen op drukke vrijdagen en zaterdagen moeten inkrimpen. Dat vinden horecaondernemers in het gebied, meldt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ‘Kleine groep mensen lijkt aan Halsema te kunnen dicteren wat de maatregelen moeten zijn’.