Hopen zwarte zakken naast de afvalcontainer: ‘Waar moet ik het anders laten?’

De afgelopen maanden werd een record aantal afvalboetes uitgedeeld aan Amsterdammers. Toch zijn hopen zwarte zakken nog steeds onderdeel van het straatbeeld. ‘Er zit ook vis in. Waar moet ik het anders laten?’

Hoppa! Daar landt nóg een vuilniszak op de hoop naast de containers in de Scheldestraat. De berg zwart plastic omringt de drie containers die half openstaan. Binnen een klein half uur legt een 49-jarige vrouw er dinsdagavond nog een zak bij. “Er zit ook vis in, dat kan ik niet lang in huis laten staan en de containers zitten vol. Waar moet ik het anders laten?”

“Hier wordt het afval maar een keer per week opgehaald. Dat is te weinig als je in een klein appartement woont met een gezin. Of de gemeente moet zorgen dat de containers vaker worden geleegd.” De vrouw is niet bang voor een boete, omdat ze al haar papier wel bewaart tot vrijdag, de ophaaldag in de Scheldestraat. “Daar kunnen persoonsgegevens opstaan.”

Lang niet iedereen heeft zijn afvalstrategie zo doordacht, zo blijkt uit het aantal boetes à 95 euro. Met ruim 20.000 opgelegde afvalboetes in minder dan een jaar tijd hebben de boa’s van wethouder Laurens Ivens (Afval) waarschijnlijk een record te pakken.

Het boeterecord werd de afgelopen maanden behaald op basis van 30.000 ‘constateringen’, adressen die sinds juni door handhavers zijn aangetroffen in bijgeplaatste vuilniszakken, rondslingerend oud papier of verkeerd aangeboden grofvuil. Zes procent van de boetes was voor bedrijven, de rest gaat om huishoudens.

Wie nu denkt: hé, dit afvalprobleem is toch niet nieuw? Ja, die heeft groot gelijk. Er wordt al langer rommel naast afvalcontainers geplaatst, tot grote ergernis van omwonenden en de gemeente. Eind vorig jaar al vertelde Jet Verheijden, die vanuit haar woonkamer op de containers aan het Roelof Hartplein in Zuid kijkt, dat het elke dag ‘een grote puinzooi’ is bij de containers op het plein. “Vanaf het begin van de corona-uitbraak staat het hier vol met vuilnis dat niet meer in de containers past.”

Een tevergeefs A4’tje

In de Gerard Doustraat hangt er sporadisch en tevergeefs een A4’tje bij de bakken met daarop: ‘Containers vol? Probeer het aan andere kant van de Ferdinand Bolstraat’. Ook daar liggen zakken naast de containers. Afgelopen zomer was wethouder Laurens Ivens het afval naast containers zo zat dat hij dreigde de extra kosten voor het opruimen op Amsterdammers te verhalen. Amsterdam heeft ruim 1 miljoen euro extra kosten gemaakt om de enorme troep op straat op te ruimen.

Omgevingspsycholoog Kees Keizer liet destijds al weten dat er een mildere aanpak moet komen. “Je hebt opgebouwd naar het moment dat je je vuilniszak wegbrengt. Als je dan bij de container komt en het is vol, dan is afval mee terugnemen weer een stapje verder. Mensen wegen de baten en lasten tegen elkaar af. Je vraagt nogal wat als je verwacht dat iemand een volle vuilniszak weer mee naar huis neemt.”

Ook hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Robert Dur vindt dat er niet alleen naar de inwoners gewezen kan worden. “Blijkbaar is er op dit moment behoefte aan meer ruimte om afval kwijt te kunnen. Om te voorkomen dat het probleem nog groter wordt, is het zaak om het afval zo snel mogelijk op te ruimen. Slecht voorbeeld doet volgen. Dat wil je voor zijn.”

Zwarte zakken blijven liggen

Dat slechte voorbeeld voor zijn, lukt vooralsnog niet, zo blijkt uit het straatbeeld. Op woensdagochtend liggen er in Zuid, Centrum en West hopen zwarte zakken naast de afvalcontainer. De vuilniswagen die even na zeven uur ’s ochtends door de Haarlemmerdijk rijdt, leegt de containers op de hoek.

De afvalzakken naast de containers blijven liggen. Volgens Ivens weten boze Amsterdammers de gemeente snel te vinden als er ergens iets ligt. “Ik kan wel een melding maken van die troep,” zegt een bewoner in de Pijp. “Maar ik maak me er zelf ook schuldig aan, dat zou niet eerlijk zijn.”

Via de Afvalwijzer van de gemeente kunnen Amsterdammers zien wanneer het vuilnis buiten gezet kan worden in hun eigen buurt. Een afspraak maken voor bijvoorbeeld grofvuil is ook mogelijk.